Boğaçayı Projesi'nde birinci etap çalışmalarına başlandı

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ANTALYA (AA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından, Konyaaltı ilçesinde yapılması planlanan Boğaçayı Projesi'nin ilk etap çalışmalarına başlandı.

İçerisinde sinema platoları, konaklama tesisleri, yat limanı, köprü ve parkların bulunacağı projenin birinci etabında, deniz kıyısındaki Boğaçayı Köprüsü'nün yanında altyapı ve taşkın önleme çalışmaları gerçekleştirildi.

Bölgede inceleme yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, kente yeni ve önemli bir proje kazandıracaklarını ifade etti.

Projenin üzerinde uzun zamandır çalıştıklarını vurgulayan Türel, bölgede sel ve taşkınlar yaşanmaması için birinci etap çalışmalarına başlandığını söyledi.

Önceki yıllarda, Boğaçayı'ndaki köprünün taşkından dolayı selle denize gittiğini hatırlatan Türel, "O yüzden Boğaçayı'nda ilk yapılması gerekenin altyapı, taşkın önleme projesi olduğunu ifade ettik. DSİ Genel Müdürlüğü ile ortaklaşa çalışma yaptık." diye konuştu.

Bölgede, halen 2 bin 300 debilik taşkın önleme sistemi olduğunu vurgulayan Türel, yeni proje ile 4 bin 500 debillik taşkını önleyebileceklerini, projenin devamına film platosu projesini de dahil ederek, Antalya'da yeni istihdam alanı oluşturacaklarını kaydetti.

Boğaçayı projesi sayesinde bölgeyi sel tehdidinden de kurtarmış olacaklarını bildiren Türel, oluşturacakları yaşam alanlarının turizm açısından da önemli olduğunu bildirdi. Denizi yaklaşık 700 metre içeri almak suretiyle su görünümü sağlayacaklarını ve yapılacak düzenlemeler ile burayı kartpostalları süsleyecek hale getireceklerini vurgulayan Türel, "Altyapı çalışmalarıyla peyzaj çalışmaları da eş zamanlı devam edecek. Önümüzdeki turizm sezonuna da peyzajıyla altyapısıyla ikinci köprüyü geçen yere kadar bu çalışma inşallah tamamlanmış olacak." dedi.

- Sinema platosu da kurulacak

Boğaçayı Projesi ile ilgili geçmişte yapılan bazı yorumları hatırlatan Türel, "9 yaşındaki bir çocuğun bilgisayarda hazırlayacağı kadar basit bir projeyle Antalya'yı kandırıyor' demişlerdi. Şimdi onları söyleyenler gelsinler burada ne yaptığımızı güzelce bir idrak etsinler." diye konuştu.

Türel, Boğaçayı Projesi'nin sadece belediyenin değil DSİ, Maliye Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı başta olmak üzere 6 bakanlık ve kurumun olduğuna dikkati çekti.

Boğaçayı Projesi kapsamında sinema stüdyoları, eğlence merkezleri, hayvanat bahçesi, konaklama tesisleri bulunan park kuracaklarını belirten Türel, "Boğaçayı üzerindeki taş ve kum ocakları meselesi de artık tarihin tozlu sayfaları arasına gömülüyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları ile taşocaklarının Büyükşehir Belediyesine devriyle ilgili üç bakanlığın kurul kararı, bakanlar tarafından imzalandı." dedi.

Türel, "Maden İşleri Genel Müdürlüğünün uzmanları tarafından tespit edilen bir bedel ödemek kaydıyla buradaki taş ocaklarını devralıyoruz. Bu taş ocaklarını Antalyalıların yaşam alanı haline getirecek projeleri gerçekleştiriyoruz." ifadesini kullandı.