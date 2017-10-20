Erzurum'a 2 yeni ambulans

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ERZURUM (AA) - Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, "Erzurum ve bölgesinde en çok satın alınan marka Hyundai. Burası bir saatlik uçuş mesafesinde ve 300 milyon insanın yaşadığı coğrafyanın bir ticaret merkezi konumunda. Ben inanıyorum ki Hyundai yetkilileri Erzurum'a yatırım yapacaktır. Biz Koreli dostlarımızı görmekten mutluluk duyuyoruz" dedi.

Vali Azizoğlu, Hyundai Assan tarafından hibe edilen tam donanımlı iki ambulansın Erzurum'da 112 Acil Sağlık Ekipleri'ne teslim töreninde yaptığı konuşmada, Kore ile Türk insanının uzun yıllar akrabalık bağı kurduğunu belirterek, 1950'de Kore'nin bağımsızlık mücadelesini ülke olarak takip ettiklerini ifade etti.

Azizoğlu, "Bugün uzun yıllar birlikte yaşadığımız ama ayrı kaldığımız iki akrabanın buluşması oluyor. Kore'ye gittiğimde ve Mong- Hyun Yoon ile tanıştığımda bu kanaatim gerçek oldu. 1950'de Türkiye Cumhuriyeti olarak Kore'nin özgürlüğü için mücadele etmiştir. Erzurum insanı da Türkiye'nin merkezinde yaşayan ve ana omurgasını temsil eden kahraman, vatanını ve milletini seven insanlardır. Bu iki sembolik ambulansın Hyundai Assan tarından hediye edilmiş olması ayrıca memnuniyet vericidir. Bu kararı alana da verene de teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Hyundai Assan'ın Erzurum'da yatırım yapmasını isteyen Azizoğlu, şunları söyledi:

"Erzurum ve bölgesinde en çok satın alınan marka Hyundai. Burası bir saatlik uçuş mesafesinde ve 300 milyon insanın yaşadığı coğrafyanın bir ticaret merkezi konumunda. Ben inanıyorum ki Hyundai yetkilileri Erzurum'a yatırım yapacaktır. Biz Koreli dostlarımızı görmekten mutluluk duyuyoruz."

İl Sağlık Müdürü Serhat Vançelik de son yıllarda Türkiye'de ve sağlık alanında güzel gelişmelerin yaşandığını, önemli yatırımların bulunduğunu anımsatarak, şu ifadeleri kullandı:

"2002 yılında sadece 4 ilçemizde Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonumuz ve 10 ambulansımız vardı. Taşınan vaka sayısı da ne yazık ki 6 bin 200 idi. Ancak 2003'de başlayan sağlıkta dönüşüm programları ile şehrimizde de önemli yatırımlar oldu. Biz bu yıl 65 ambulansla 72 bin hastayı taşımış olacağız. Sadece karada değil, 2008'de yürürlüğe giren ve karda giden snow track ile helikopter ambulans hizmetimiz de var. Bu anlamda 65 olan araç filomuza yeni araçlarla güç katan ve hibe yoluyla daha güçlü olmamıza vesile olan Hyundai Assan yetkililerine teşekkür ediyorum."

Hyundai Assan Türkiye Başkanı Mong- Hyun Yoon da Allah'ın Türkiye'yi özenerek yarattığına inandığını vurgulayarak, Türkiye'nin her tarafıyla çok güzel bir ülke olduğunu bildirdi.

Yoon, "Bu ülkeye beni de gönderdiği için Allah'ın beni sevdiğini düşünüyorum. Erzurum güzel kültüre sahip olan bir şehir ve Atatürk burada ilk kongresini gerçekleştirmiş. Atatürk'ün 'Vatan bir bütündür asla bölünemez' sözü çok güzel bir söz. Ne yazık ki biz Kore halkı olarak bu birlikteliği sağlayamadık ve ülkemiz ikiye bölündü. Biz Hyundai olarak ilk yatırımı ve ilk fabrikamızı Türkiye'de kurduk. Şu anda bizlerle yan sanayilerde dahil olarak çalışan sayımız 800 bin. Bizler Türkiye'nin ekonomisinin ve Türk halkının ileri gitmesi için elimizden geleni yapacağız. Bu kapsamda doğunun gülü olan Erzurum'a saygı ve sevgimiz göstermek için 2 ambulans verdik. Ama inşallah bunları kullanmaya gerek kalmaz. Ambulans sesinden ziyade insanların gülücüklerle dolu bir Erzurum olmasını diliyorum." diye konuştu.

Konuşmaların ardından, Yoon temsili olarak Vali Azizoğlu'na anahtar teslimi yaptı.