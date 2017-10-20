Karabük'te FETÖ/PDY davasında karar

KARABÜK (AA) - Karabük'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye olduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan sanığa, 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verildi.
Karabük Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık eski sağlık memuru Ramazan Deliktaş ve avukatı katıldı.
Cumhuriyet savcısı mütalaasında, sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılmasını talep etti.
Duruşmada son savunmasını yapan sanık, üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek, beraatını istedi. Müvekkilinin tahliyesini ve beraatını talep eden sanık avukatı, Deliktaş'ın suçsuz olduğunu savundu.
Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan, 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdığı sanığın, tutukluluk halinin devamına karar verdi.