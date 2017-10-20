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MANİSA (AA) - Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi ekiplerinden Seramiksan, yarın sahasında oynayacağı Bursa Büyükşehir Belediyespor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Turgutlu Yıldırım Beyazıt Spor Salonu'ndaki çalışma, antrenör Mustafa Suphi Doğancı yönetiminde gerçekleştirildi.

Doğancı, çalışma sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, yarınki maça Çanakkale'de aldıkları galibiyetin moraliyle çıkacaklarını söyledi.

Önceliklerinin taraftarlara iyi bir maç izletmek olduğunu ifade eden Doğancı, şunları kaydetti:

"Kendi evimizde herkesle oynayabileceğimizi düşünüyoruz. İsim fark etmiyor bizim için, seyircimiz ve takımımızın kaliteli olduğunu düşünüyorum. Kazanırız ya da kaybederiz, orası bizi çok ilgilendirmiyor. Fakat önemli olan burada tribünleri dolduracak taraftarların salondan mutlu bir şekilde ayrılması. Çok güzel bir maç olacak. Galip gelirsek ballı kaymak olur."

Takım oyuncularından pasör Sıla Çalışkan ise sahalarında ilk maça çıkmanın heyecanını yaşadıklarını belirterek, "Umarım seyircilerimize güzel bir maç izletiriz." dedi.