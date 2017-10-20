Öne Çıkanlar
Son Dakika
YEREL HABERLER  / DÜZCE HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Düzce'den Eylül'de 2 bin 343 ton fındık ihracatı

20 Ekim 2017 Cuma, 19:27

DÜZCE (AA) - Türkiye'deki fındık üretiminde önemli paya sahip Düzce'de Eylül ayında 2 bin 343 ton iç fındık ihracatı yapıldığı bildirildi.

Düzce Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, kentte Eylül ayında yapılan tarım faaliyetlerinin verileri paylaşıldı.

Ülke genelinde fındık üretimi ve ihracatı konusunda Düzce'nin önemli bir yere sahip olduğu vurgulanan açıklamada, Eylül ayında ihracatın büyük bir bölümünü işlenmiş iç fındığın oluşturduğu belirtildi.

Kentte, hasadı Eylül ayı ortalarında sona eren ürünün pazara inmeye devam ettiği, pazara inen üründen ise 2 bin 343 tonunun işlenerek iç fındık şeklinde Avrupa Birliği (AB) ülkelerine ihraç edildiği vurgulanan açıklamada, "Fındıkta hasat dönemi geçtiğimiz ayın ortalarına doğru sona erdi. Öte yandan ilimizde fındık entegre mücadele çalışmaları devam ediyor." denildi.

İLGİLİ HABERLER
Düzce'deki FETÖ/PDY davası
YEREL

DÜZCE'DEKİ FETÖ/PDY DAVASI
GÜNCELLEME - Düzce'de uyuşturucu ve fuhuş çetesi operasyonu
YEREL

GÜNCELLEME - DÜZCE'DE UYUŞTURUCU VE FUHUŞ ÇETESİ OPERASYONU
Düzce'de uyuşturucu ve fuhuş çetesi operasyonu
YEREL

DÜZCE'DE UYUŞTURUCU VE FUHUŞ ÇETESİ OPERASYONU