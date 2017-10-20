AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Bingöl’de

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BİNGÖL (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Dünyada da Türkiye’de de en büyük istihdam, hizmet sektöründedir. Bu hizmet sektörlerinin gelişmesiyle gençlerimize çok daha fazla iş ve aş imkanı sunmuş olacağız." dedi.

Yılmaz, Bingöl Valiliği İl Özel İdaresince Bingöl Üniversitesine devredilen kaplıcalar tesisinin yüzde 8 kar payının Ilıcalar Belde Belediyesine verilmesi dolayısıyla belediyenin uygulama otelinde düzenlenen törene katıldı.

Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, üniversiteye tahsis edilen tesiste Ilıcalar Belediyesinin de pay sahibi olmasının doğru olacağını kararlaştırdıklarını belirtti.

Belde ile ilgili farklı projeleri bulunduğuna dikkati çeken Yılmaz, şöyle konuştu:

"Bu protokolle birlikte yüzde 4 üniversitenin, yüzde 4 İl Özel İdaresinin karından Ilıcalar Belediyesine aktarılmış olacak. Buralarla ilgili başka projelerimiz de var. Sulama göletlerinden yollara, girişteki dükkanların yıkılarak onların yerine ahşaptan daha estetik iş yerleri yapılmasına kadar. Gelecek sene buraya geldiğinizde çok daha farklı bir Ilıcalar göreceksiniz Allah’ın izniyle."

Yeni bir takım kaynak ve tesislerle Ilıcalar Beldesinin çok daha önemli bir termal turizm merkezi haline geleceğini belirten Yılmaz, beldede istihdam ve refahın oluşacağını vurguladı.

Bingöl'ün kayak tesisi, kar potansiyeli, kış turizmi ve tabiat turizmine uygun bir il olduğunu dile getiren Yılmaz, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bir diğer taraftan termal kaynakları olan bir ilimiz. Dolayısıyla bu potansiyelimizi Bingöl'ün kalkınması yönünde ve özellikle gençlerimize istihdam sağlamak için kullanmaya kararlıyız. Dünyada da Türkiye’de de en büyük istihdam, hizmet sektöründedir. Bu hizmet sektörlerinin gelişmesiyle gençlerimize çok daha fazla iş ve aş imkanı da sunmuş olacağız."

Törene, Bingöl Valisi Ali Mantı, AK Parti Bingöl Milletvekili Enver Fehmioğlu, Kalkınma Bakan Yardımcısı Yusuf Coşkun, Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Işık, Ilıcalar Belde Belediyesi Başkanı Mehmet Akif Günerigök, siyasiler, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.



