Manisa'dan Van'a kardeşlik köprüsü

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VAN (AA) - Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Türk Kızılayı Topluluğu üyeleri, Van'ın Edremit ilçesinde ziyaret ettikleri okula kırtasiye malzemeleri dağıtarak, okulun dışını çizgi film karakterlerinin resimleriyle süsledi.

Edremit ilçesindeki Ayazpınar İlköğretim Okulu'na giden topluluk üyeleri, öğrencilere kırtasiye malzemesi yardımında bulundu ve beraberlerinde getirdikleri kitaplarla kütüphane oluşturdu.

Okulun dış duvarlarına çizgi film karakterlerinin resimlerini çizen gönüllüler, ardından öğrencilerle oyunlar oynadı.

Celal Bayar Üniversitesi (CBÜ) Türk Kızılay Topluluğu Danışmanı Yrd. Dr. Beran Gülçiçek Tolun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, etkinliklerle çocukların okulu daha çok sevecekleri bir yer haline getirmeyi planladıklarını belirtti.

Tolun, yıl boyu derslerinden, sosyal hayatlarından ödün veren gönüllü öğrencileriyle yardım faaliyetlerini yürüttüklerini ifade etti.

Kızılay gönüllüsü Aykut Emre Badakul ise çocuklarla olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Badakul, "Etkinliklerimizi her geçen gün geleneksel hale getiriyoruz. Etkinlikler bizleri çok mutlu etti ve çocuklarla çok güzel bir gün geçirmemizi sağladı. İyi ki Van'a gelmişiz. Buradaki öğretmen ve öğrencilerin heyecanını yaşamak bizler için önemli." ifadelerini kullandı.