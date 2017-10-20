"Bu ülkenin lider olmasını istemeyen ülkeler var"

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VAN (AA) - Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, "Bu ülkenin kalkınmasını, büyümesini, ilerlemesini, bölgede söz sahibi olmasını, İslam aleminde lider olmasını istemeyen ülkeler ve onların piyonları var." dedi.

Fakıbaba, Tuşba Belediyesince Kalecik TOKİ konutlarının bulunduğu alanda, 10 Aralık 2016'da İstanbul'da güvenlik güçlerine yönelik terör saldırısında şehit düşen polis memuru Soner İdil'in adının verildiği spor tesisleri ve parkın açılış törenine katıldı.

Bakan Fakıbaba, törende yaptığı konuşmada, şehit Soner İdil'in sadece ailesinin, Van'ın değil, herkesin, Türkiye'nin, bütün Müslümanların şehidi olduğunu belirtti. Konuşmasında gençlere seslenen Fakıbaba, şehitlerin boşuna verilmediğini, bu nedenle uyanık davranmaları gerektiğini söyledi.

"Bu ülkenin kalkınmasını, büyümesini, ilerlemesini, bölgede söz sahibi olmasını, İslam aleminde lider olmasını istemeyen ülkeler ve onların piyonları var." diyen Fakıbaba, bu nedenle birlik ve beraberlik içinde olmaları gerektiğine dikkati çekti.

Fakıbaba, gençlerden birlik ve beraberliklerini sürdürmelerini isteyerek, şunları dile getirdi:

"Farklı düşüncelerde olabilirsiniz, partiniz farklı olabilir ama bu bayrak hepimizin, bu bayrak Türkiye'de yaşayan herkesin. Onun için birbirimize sahip çıkalım. Kürt'ü, Türk'ü, Arap'ı, Laz'ı, Çerkez'i hepimiz kardeşiz, biriz. Onun için oyuna gelmeyelim. Allah'ın izniyle biz birlik, beraberlik içinde olduğumuz takdirde Allah'tan başka kimsenin gücü bize yetmeyecektir."

- "Hep yanınızda olacağız"

Deprem döneminde Van'ın yardımına ilk koşanlardan biri olduğunu ve Şanlıurfa olarak kente önemli destekler verdiklerini anlatan Fakıbaba, depremde her tarafın harap olduğunu ama hükümetin destekleriyle kısa sürede toparlandığını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendilerine, "Hafta sonları kesinlikle Ankara'da oturmayacaksınız, hizmetkarı olduğunuz halkın ayağına gideceksiniz, onların yanında olacaksınız, derdini dinleyeceksiniz." diye emir verdiğini anımsatan Fakıbaba, şöyle devam etti:

"O emri yerine getirdiğimiz zaman da dünyanın en mutlu insanı oluyoruz. Korkmayın, bizler varız, lider, adam gibi adam cumhurbaşkanı var. Her zaman yanınızda olacak, destek verecek. Bizler bu birliğimizi devam ettirdiğimiz müddetçe başkanlarımız çalışacak. Van Büyükşehir Başkan Vekilliğini yapan valimiz yaptıklarını anlattığında, neler yapmamışlar ki kısa zamanda dedim. Allah bin kere razı olsun. En kısa zamanda bir yıl gibi kısa sürede 600 kilometre sıcak asfalt yapılmış, bu bir hizmettir. Buna damgasını vuran AK Parti hükümetleridir. Allah bin kere razı olsun. Desteğiniz böyle devam ettiği sürece biz ayrım yapmadan hep emrinizde olacağız. Sizin mutluluğunuz, daha zengin olmanız, çocuklarınızı daha iyi okullarda okutabilmeniz için hep yanınızda olacağız."

Şehidin babası Mikdat İdil de, şehit babası olarak vatanına, bayrağına, milletine sadık bir evlat yetiştirdiği için gururlu olduğunu söyledi.

Spor tesisi ve parka oğlunun adını verilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren İdil, her zaman yanlarında olan Tuşba Belediye Başkanı Fevzi Özgökçe ve devlet büyüklerine teşekkür etti.

Özgökçe de 2014'ten bu yana ilçeye en iyi hizmetleri kazandırmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, "Depremin hemen ardından o zaman başbakan olan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bütün ekibiyle buraya gelmişti. O zamandan bu yana ilçemize önemli hizmetleri kazandırdık. Halkımız hizmetlerin en iyisine layıktır. Gençlerimiz bu tesislerde en iyi şekilde yetişerek vatanına, milletine, bayrağına sahip çıkacak." şeklinde konuştu.

Fakıbaba, açılışın ardından tesiste incelemelerde bulundu.