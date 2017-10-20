Başbakan Yardımcısı Bozdağ: (3)

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YOZGAT (AA) - Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, "Türkmenlerin hukukunu, yeni oluşan durumda da korumak elbette Irak hükümetinin birinci gelen vazifeleri arasındadır. Türkmenlere zarar veren bir yaklaşım ortaya çıktığında bunun Türkiye Cumhuriyeti devletini rahatsız edeceğini herkesin ama herkesin çok iyi bilmesi lazım." dedi.

Bozdağ, Yozgat'ın Sorgun ilçesinde bir otelde düzenlenen Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliği Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Irak'ta yaşanan gelişmelerin Türkiye'yi yakından ilgilendirdiğini söyledi.

Kuzey Irak yönetimini defalarca uyardıklarını anımsatan Bozdağ, şöyle konuştu:

"(Yapmayın, bölgenin huzurunu, barışını, güvenini, istikrarını, ekonomisini, kardeşliğini, ateşe atmayın zaten kriz var, zaten istikrarsızlıklar var, zaten bir sürü problem var, yanına yeni problemler koymayın. Bu ateş herkesi yakar, evvela sizi yakar) ama dinlemediler, adım attılar. İsrail desteğiyle belki perde arkasından başka güçlerin suflesiyle 'Şunu yapacağız, bunu yapacağız' dediler. Ne oldu? Attılar, olduğu gibi kaldı. Hani derler ya 'Yanlış hesap Bağdat’tan döner.' Bağdat’tan döndü. Dimyat’a pirince giderken evdeki bulgurdan oldular. Türkiye’nin verdiği destekler, ne yapıldı oradan çok büyük bir ihanetle karşılanmış oldu. Bu ihanetin de elbette bir bedeli olacaktır."

-"Irak hükümetinin birinci vazifeleri arasındadır"



"Musul, Kerkük, Telafer, Tuzhurmatu, diğer yerlerde yaşayan Türkmen kardeşlerimiz, oradaki Araplar, Kürtler hepsi bizim kardeşimiz." diyen Bozdağ, onların hukukunu her türlü hukukun üzerinde tutacaklarını dile getirdi.

Bozdağ, Kerkük'ün, halen Irak hükümetinin kontrolü altında olduğunu hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Yeni Sünni Arap vali atanmıştır vekaleten. Irak'ta güvenlik, merkezi hükümet tarafından sağlanmıştır, kontrol altındadır. Kontrol altında olan yerlerde zaman zaman olaylar çıksa da bunlar da kararlı bir şekilde kontrol altına alınmaya devam etmektedir. Türkiye, Irak hükümetinin, anayasasına sahip çıkan, ülkenin siyasal birliği, toprak bütünlüğünü, egemenlik haklarını koruyan yaklaşımı karşısında atılan adımları olumlu değerlendirmektedir ama bir şeyin altını çiziyoruz. Türkmenlerin hukukunu, yeni oluşan durumda da korumak elbette Irak hükümetinin birinci gelen vazifeleri arasındadır. Türkmenlere zarar veren bir yaklaşım ortaya çıktığında bunun Türkiye Cumhuriyeti devletini rahatsız edeceğini herkesin ama herkesin çok iyi bilmesi lazım."

Kadim bir Türkmen şehri olan Kerkük’ün, tarihi derinliğine uygun demografik yapısının korunması gerektiğini hep söylediklerini aktaran Bozdağ, şöyle devam etti:

"Orada Türkmenler var, Araplar var, Kürtler var. Öyleyse Irak hükümeti tarihten miras kalan bu demografik yapıyı, bu kültürel dokuyu, o tarihin mirasına uygun bir şekilde korumak, yeniden tesis etmek ve yaşatmakla da mükelleftir çünkü Barzani ve ekibi oranın demografik yapısını değiştiren pek çok haksız, hukuksuz uygulama yaptı. Tapu kayıtlarını, nüfus kayıtlarını yakma cinayetlerini işlediler ki 'Buranın tarihi dokusu ve kültürel yapısı, demografik yapısı ortadan kaybolsun' diye. Kendi tezleri güç bulsun diye böylesi bir adım atıldı. Bunu herkes biliyor, dünya da biliyor, biz de biliyoruz, Irak da biliyor. Onun için de buna karşı Irak hükümetinin bu durumları dikkate alan yeni adımları bundan sonra atması elbette son derece önemlidir."

-"Kesinlikle izin verilmemelidir"

Bozdağ, PKK terör örgütünün bölgede güç sahibi olmasına, alan kazanmasına veya oralarda boşluklardan istifade etmesine kesinlikle izin verilmemesi uyarısında bulunarak, "Türkiye, PKK terör örgütü konusundaki hassasiyetini her defasında ortaya koymuştur, bundan sonra da yine koymaya devam edecektir. Irak hükümetinin, bu konudaki yaklaşımını biz biliyoruz ve bu yaklaşımın güçlü bir şekilde arazide hissedilmesi ve sonuçlarının da ortaya çıkmasını önemsediğimizi bir kez daha ifade etmekte fayda görüyoruz." dedi.

"İnşallah etrafımızda yaşanan bu olumsuzlukların, milletimizin, devletimizin ve bölgemizin huzuru, barışı, güvenliği için aklıselim ile makul bir çözüme kavuşması daha fazla zaman almaz." diyen Bozdağ, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türkiye ve hükümetimiz, milletimizin duası ve desteğiyle her şeyi yakından takip ediyor hiç kimse endişe etmesin. Sayın Cumhurbaşkanımız, dirayetiyle, siyaset ve devletteki tecrübesiyle, hükümetimiz hakeza 16 yıllık Türkiye gibi büyük bir devleti yönetmenin kendine öğrettikleriyle ve edindiği tecrübeyle bütün bu sınamaları başarıyla geçecek güce, kuvvete sahiptir. Kaptan yerinde, fırtına, kasırga ne olursa olsun, bu dümen, sahile, selamete mutlaka bu gemiyi götürecektir. Bundan hiç kimsenin endişesi olmasın."

(Bitti)