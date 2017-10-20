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Başbakan Yardımcısı Bozdağ: (3)

20 Ekim 2017 Cuma, 19:51

YOZGAT (AA) - Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, "Türkmenlerin hukukunu, yeni oluşan durumda da korumak elbette Irak hükümetinin birinci gelen vazifeleri arasındadır. Türkmenlere zarar veren bir yaklaşım ortaya çıktığında bunun Türkiye Cumhuriyeti devletini rahatsız edeceğini herkesin ama herkesin çok iyi bilmesi lazım." dedi.

Bozdağ, Yozgat'ın Sorgun ilçesinde bir otelde düzenlenen Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliği Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Irak'ta yaşanan gelişmelerin Türkiye'yi yakından ilgilendirdiğini söyledi.

Kuzey Irak yönetimini defalarca uyardıklarını anımsatan Bozdağ, şöyle konuştu:

"(Yapmayın, bölgenin huzurunu, barışını, güvenini, istikrarını, ekonomisini, kardeşliğini, ateşe atmayın zaten kriz var, zaten istikrarsızlıklar var, zaten bir sürü problem var, yanına yeni problemler koymayın. Bu ateş herkesi yakar, evvela sizi yakar) ama dinlemediler, adım attılar. İsrail desteğiyle belki perde arkasından başka güçlerin suflesiyle 'Şunu yapacağız, bunu yapacağız' dediler. Ne oldu? Attılar, olduğu gibi kaldı. Hani derler ya 'Yanlış hesap Bağdat’tan döner.' Bağdat’tan döndü. Dimyat’a pirince giderken evdeki bulgurdan oldular. Türkiye’nin verdiği destekler, ne yapıldı oradan çok büyük bir ihanetle karşılanmış oldu. Bu ihanetin de elbette bir bedeli olacaktır."

-"Irak hükümetinin birinci vazifeleri arasındadır"

"Musul, Kerkük, Telafer, Tuzhurmatu, diğer yerlerde yaşayan Türkmen kardeşlerimiz, oradaki Araplar, Kürtler hepsi bizim kardeşimiz." diyen Bozdağ, onların hukukunu her türlü hukukun üzerinde tutacaklarını dile getirdi.

Bozdağ, Kerkük'ün, halen Irak hükümetinin kontrolü altında olduğunu hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Yeni Sünni Arap vali atanmıştır vekaleten. Irak'ta güvenlik, merkezi hükümet tarafından sağlanmıştır, kontrol altındadır. Kontrol altında olan yerlerde zaman zaman olaylar çıksa da bunlar da kararlı bir şekilde kontrol altına alınmaya devam etmektedir. Türkiye, Irak hükümetinin, anayasasına sahip çıkan, ülkenin siyasal birliği, toprak bütünlüğünü, egemenlik haklarını koruyan yaklaşımı karşısında atılan adımları olumlu değerlendirmektedir ama bir şeyin altını çiziyoruz. Türkmenlerin hukukunu, yeni oluşan durumda da korumak elbette Irak hükümetinin birinci gelen vazifeleri arasındadır. Türkmenlere zarar veren bir yaklaşım ortaya çıktığında bunun Türkiye Cumhuriyeti devletini rahatsız edeceğini herkesin ama herkesin çok iyi bilmesi lazım."

Kadim bir Türkmen şehri olan Kerkük’ün, tarihi derinliğine uygun demografik yapısının korunması gerektiğini hep söylediklerini aktaran Bozdağ, şöyle devam etti:

"Orada Türkmenler var, Araplar var, Kürtler var. Öyleyse Irak hükümeti tarihten miras kalan bu demografik yapıyı, bu kültürel dokuyu, o tarihin mirasına uygun bir şekilde korumak, yeniden tesis etmek ve yaşatmakla da mükelleftir çünkü Barzani ve ekibi oranın demografik yapısını değiştiren pek çok haksız, hukuksuz uygulama yaptı. Tapu kayıtlarını, nüfus kayıtlarını yakma cinayetlerini işlediler ki 'Buranın tarihi dokusu ve kültürel yapısı, demografik yapısı ortadan kaybolsun' diye. Kendi tezleri güç bulsun diye böylesi bir adım atıldı. Bunu herkes biliyor, dünya da biliyor, biz de biliyoruz, Irak da biliyor. Onun için de buna karşı Irak hükümetinin bu durumları dikkate alan yeni adımları bundan sonra atması elbette son derece önemlidir."

-"Kesinlikle izin verilmemelidir"

Bozdağ, PKK terör örgütünün bölgede güç sahibi olmasına, alan kazanmasına veya oralarda boşluklardan istifade etmesine kesinlikle izin verilmemesi uyarısında bulunarak, "Türkiye, PKK terör örgütü konusundaki hassasiyetini her defasında ortaya koymuştur, bundan sonra da yine koymaya devam edecektir. Irak hükümetinin, bu konudaki yaklaşımını biz biliyoruz ve bu yaklaşımın güçlü bir şekilde arazide hissedilmesi ve sonuçlarının da ortaya çıkmasını önemsediğimizi bir kez daha ifade etmekte fayda görüyoruz." dedi.

"İnşallah etrafımızda yaşanan bu olumsuzlukların, milletimizin, devletimizin ve bölgemizin huzuru, barışı, güvenliği için aklıselim ile makul bir çözüme kavuşması daha fazla zaman almaz." diyen Bozdağ, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türkiye ve hükümetimiz, milletimizin duası ve desteğiyle her şeyi yakından takip ediyor hiç kimse endişe etmesin. Sayın Cumhurbaşkanımız, dirayetiyle, siyaset ve devletteki tecrübesiyle, hükümetimiz hakeza 16 yıllık Türkiye gibi büyük bir devleti yönetmenin kendine öğrettikleriyle ve edindiği tecrübeyle bütün bu sınamaları başarıyla geçecek güce, kuvvete sahiptir. Kaptan yerinde, fırtına, kasırga ne olursa olsun, bu dümen, sahile, selamete mutlaka bu gemiyi götürecektir. Bundan hiç kimsenin endişesi olmasın."

(Bitti)

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Başbakan Yardımcısı Bozdağ: &quot;(Türk ve ABD heyetleri arasındaki vize görüşmesi) Ankara Büyükelçisi'nin bize göre eksik veya yanlış bilgilendirmesi sonucu ortaya çıkan bir sorunla Türkiye ile Amerika karşı karşıya. Ankara'da yapılan bu görüşme her iki tarafın olayın esası hakkında karşılıklı birbirini bilgilendirmeleri ve doğru verilerin paylaşılmasına yol açmıştır. Yapıcı olarak geçmiştir ve taraflar görüşme sonuçlarını hükümetlerine aktararak oradan yeni bir irade almak üzere ayrıldılar. Umarız ki kısa bir süre sonra bu sorun aşılır.&quot;
YEREL

BAŞBAKAN YARDIMCISI BOZDAĞ: "(TÜRK VE ABD HEYETLERİ ARASINDAKİ VİZE GÖRÜŞMESİ) ANKARA BÜYÜKELÇİSİ'NİN BİZE GÖRE EKSİK VEYA YANLIŞ BİLGİLENDİRMESİ SONUCU ORTAYA ÇIKAN BİR SORUNLA TÜRKİYE İLE AMERİKA KARŞI KARŞIYA. ANKARA'DA YAPILAN BU GÖRÜŞME HER İKİ TARAFIN OLAYIN ESASI HAKKINDA KARŞILIKLI BİRBİRİNİ BİLGİLENDİRMELERİ VE DOĞRU VERİLERİN PAYLAŞILMASINA YOL AÇMIŞTIR. YAPICI OLARAK GEÇMİŞTİR VE TARAFLAR GÖRÜŞME SONUÇLARINI HÜKÜMETLERİNE AKTARARAK ORADAN YENİ BİR İRADE ALMAK ÜZERE AYRILDILAR. UMARIZ Kİ KISA BİR SÜRE SONRA BU SORUN AŞILIR."
Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, &quot;(PKK/PYD'lilerin Rakka'da PKK elebaşı Öcalan'ın posterini asması) Ortaya çıkan bu fotoğraf, Amerika'nın bugüne kadar söylediklerinin hepsini tekzip etmektedir ve terör örgütü, 'biz teröristlerle işbirliği yapmıyoruz, orada teröristler yok, Suriye Demokratik Güçleri var' diyen Amerika'yı biz buradayız diye yalanlamışlardır. Ortaya çıkan bu durum SDG'nin PKK yektir PYD ve YPG olduğunun da alenen bir itirafı durumundadır. Bu fevkalade büyük bir yanlışlıktır. Türkiye ile Amerika ilişkilerine çok büyük zarar vermektedir. Umarım ortaya çıkan bu gerçek, Amerika'yı tekzip eden durum karşısında bugüne kadar sürdürdüğü politikayı yeniden değerlendirmeye alır ve bu yanlış gidişten döner.&quot;
YEREL

BAŞBAKAN YARDIMCISI BEKİR BOZDAĞ, "(PKK/PYD'LİLERİN RAKKA'DA PKK ELEBAŞI ÖCALAN'IN POSTERİNİ ASMASI) ORTAYA ÇIKAN BU FOTOĞRAF, AMERİKA'NIN BUGÜNE KADAR SÖYLEDİKLERİNİN HEPSİNİ TEKZİP ETMEKTEDİR VE TERÖR ÖRGÜTÜ, 'BİZ TERÖRİSTLERLE İŞBİRLİĞİ YAPMIYORUZ, ORADA TERÖRİSTLER YOK, SURİYE DEMOKRATİK GÜÇLERİ VAR' DİYEN AMERİKA'YI BİZ BURADAYIZ DİYE YALANLAMIŞLARDIR. ORTAYA ÇIKAN BU DURUM SDG'NİN PKK YEKTİR PYD VE YPG OLDUĞUNUN DA ALENEN BİR İTİRAFI DURUMUNDADIR. BU FEVKALADE BÜYÜK BİR YANLIŞLIKTIR. TÜRKİYE İLE AMERİKA İLİŞKİLERİNE ÇOK BÜYÜK ZARAR VERMEKTEDİR. UMARIM ORTAYA ÇIKAN BU GERÇEK, AMERİKA'YI TEKZİP EDEN DURUM KARŞISINDA BUGÜNE KADAR SÜRDÜRDÜĞÜ POLİTİKAYI YENİDEN DEĞERLENDİRMEYE ALIR VE BU YANLIŞ GİDİŞTEN DÖNER."
Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliği toplantısı
YEREL

JEOTERMAL KAYNAKLI BELEDİYELER BİRLİĞİ TOPLANTISI