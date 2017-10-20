Şehidin adı 32 yıl sonra parka verildi

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MANİSA (AA) - Mardin'de 1985 yılında terör örgütünün mayınlı tuzağı sonu şehit olan Jandarma Er Mehmet Gül'ün adı, şehadetinden 32 yıl sonra Manisa'nın Salihli ilçesinde evinin bulunduğu sokaktaki parka verildi.

Salihli Belediyesinde alınan meclis kararı çerçevesinde Kurtuluş Mahallesi Mehtap Sokak'taki parka "şehit Mehmet Gül Parkı" yazılı kaide ile çeşme, düzenlenen törenle konuldu.

Törende gazetecilere açıklama yapan Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, şehidin annesi Ayşe Gül'ün kendilerine konuyla ilgili talepte bulunduğunu, belediye meclisinin da parka adının verilmesi kararını aldığını anlattı.

Şehidin ağabeyi Ali Gül ise annesinin isteğinin geri çevrilmediği için çok mutlu olduğunu belirterek, teşekkür etti.

Törende Şehit Mehmet Gül'ün resminin yer aldığı tablo Salihli Kaymakamı Turgut Çelenkoğlu tarafından şehidin annesi Gül'e verildi, mevlit okutuldu, hayır yemeği ikram edildi.

Programa İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Mehmet Alşen, İlçe Emniyet Müdürü Sayım Başaran, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Manisa Şube Başkanı Ümit Taydaş da katıldı.



