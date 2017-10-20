GÜNCELLEME - Düzce'de uyuşturucu ve fuhuş çetesi operasyonu

DÜZCE (AA) - Düzce'de uyuşturucu ticareti yaptıkları, kaçırdıkları kadınları fuhşa zorladıkları iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 5 kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Alınan bilgiye göre, kentte genç yaşta kızların çeşitli vaatlerle kaçırılıp fuhşa zorlandığı ve uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarını değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.
Olayla ilgili E.A, R.U, S.T, R.Y. ve A.A'yı takibe alan ekipler, şüphelilerin daha önce İstanbul'a kaçırarak fuhuş ticaretine zorladıkları H.K'nin ifadesi doğrultusunda, 2'si kadın 5 kişinin kentte kaldıkları evi tespit etti.
Operasyonda 5 kişi gözaltına alındı, bir miktar uyuşturucuya el konuldu.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 5 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
Şüpheli E.A, R.U, S.T, R.Y. ve A.A, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.