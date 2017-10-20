Düzce'deki FETÖ/PDY davası

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

DÜZCE (AA) - Düzce'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin, aralarında eski Düzce İl Jandarma Komutanı Albay Bilal Güvenir'in de bulunduğu, 4'ü tutuklu 10 sanığın yargılanmasında ara karar verildi.

Düzce 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanıklar, sanık yakınları ve avukatlar katıldı.

Davada tutuklu bulunan eski Düzce İl Jandarma Komutanı Albay Bilal Güvenir, savunmasında, 25 yıllık askerlik süresince vatanını seven bir subay olarak görev yaptığını savunarak, şöyle konuştu:

"15 Temmuz akşamı yaptıklarımı herkes bilir. Karmaşa yaşandığı sırada Vali ve Emniyet Müdürü ile birlikteydim. O akşam aldığım sıkı yönetim direktifini de 5 dakika içerisinde deklare ettim. Yanlış anlamalara mahal vermemek için ekipleri kışlalara çektim, ilimizin emniyetini sağladım. Düzce'de o akşam kan akmasını engelledim."

Güvenir, Mahkeme Başkanı Ferhan Acar'ın açıkladığı, örgütün haberleşme sistemi olan 'ByLock' programı kullanımının sorulması üzerine, "Bu belge, benim gibi vatanını seven bir subay için nasıl hazırlanır anlamış değilim. Bu evraklar doğru değil. Belgeler incelendiğinde, sözde kullandığım programda kullanıcı adım veya yazdığım mesaj yok. Hem karşı taraf da bulunmuyor. Bu belgelerin ispatlanması gerekiyor, savcılığın bunu açıklamasını istiyorum. Hayatım karartıldı. Dosyada sadece ByLock suçlaması bulunuyor fakat bu zamana kadar hiç kimse kiminle görüştüğümü ya da ne zaman görüştüğümü söyleyemedi." şeklinde savunma yaptı.

Mahkemede diğer tutuklu ve tutuksuz sanıklar savunmalarını yaptı.

Mahkeme heyeti, Güvenir ile diğer tutuklu sanıklar Ali Eke, Mahmut Yıldırım ve Selim Baştürk'ün tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

Duruşma, dosyadaki eksikliklerin tamamlanması için 23 Kasım tarihine ertelendi.