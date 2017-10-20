"Türkçemiz elden gidiyor, farkında değiliz"

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "Siz dışarıdan köprü yapacak mühendis getirirsiniz ama siz kalkıp da kendi tarihinizi yazdırmak için dışarıdan bir kişiyi getiremezsiniz. Yaşaması lazım, o toprakların evladı olması lazım. O kültürü almış olması lazım." dedi.

Eroğlu, kentteki termal otelde düzenlenen 1. Türk Tarihi Sempozyumu'nun kapanışında yaptığı konuşmada, Türkiye'de tarih ve felsefe gibi sosyal bilimlere ilginin fazla olmadığını söyledi.

Türk Dil Kurumunun (TDK) kasasının dolu olduğunu belirten Eroğlu, şöyle konuştu:

"Ama en azından bununla ilgili bölümlerle bizzat ben ilgileneceğim. Bana bağlı bir kurum değil ama hükümetin bir üyesi olarak bizzat ilgileneceğim. Kusura bakmasınlar, ayıptır yani onlar en azından Türkiye'deki ilk 100 kişiye tarih, felsefe konularında burs verse. Hocamızın söylediği husus çok doğru. Siz dışarıdan köprü yapacak mühendis getirirsiniz ama siz kalkıp da kendi tarihinizi yazdırmak için dışarıdan bir kişiyi getiremezsiniz. Yaşaması lazım, o toprakların evladı olması lazım. O kültürü almış olması lazım."

Sempozyumda "Türkler'de devlet" konusunun ele alındığını dile getiren Eroğlu, "Ama hakikaten hocalarımız şunu söylüyor. Tarihte Türk devletleri kaç tane? 18 mi, 218 mi? Ben de dün 225 falan demiştim. Tabii devlette devamlılık esas. Bana göre de Selçuklu'nun, Osmanlı'dan farkı yok. Neticede bunu ayrı devletler şeklinde saymak doğru değil." ifadelerini kullandı.

Eroğlu, üniversitelerdeki tarih ve felsefe gibi sosyal bölümlere ağırlık verilmesi gerektiğini vurgulayarak, Türk diliyle ilgili büyük sıkıntı olduğunu, Türkçenin elden gittiğini, bundan sonra kesenin ağzını açarak çalışmalar yapılması gerektiğini söyledi.

Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu da Türk Tarih Kurumu ve Türk Dil Kurumunun tarih bölümünü seçen öğrencilere çok yüksek burslar vermesi gerektiğini belirterek, tıp ve mühendislik bölümlerine giden çocukların da bu burslar sayesinde tarih bölümlerini seçmesinin teşvik edilmesi gerektiğini anlattı.