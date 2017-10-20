Öne Çıkanlar
Son Dakika
YEREL HABERLER  / ŞANLIURFA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Şanlıurfa'daki "evlenme vaadiyle" dolandırıcılık

20 Ekim 2017 Cuma, 20:28

ŞANLIURFA (AA) - Afyonkarahisar'dan gelin almak için Şanlıurfa'ya gelen ailenin yaklaşık 50 bin lirasını dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan kadın şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gökhasan ailesinin şikayeti üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Bürosu ekipleri, kendisini "Nur Demir" olarak tanıtan kadının İ.Ü. (18) olduğunu belirledi.

Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki evinde gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla salıverildi.

Soruşturma kapsamında aranan diğer zanlıların yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Afyonkarahisar'da yaşayan Satılmış Gökhasan, yaklaşık 15 gün önce, oğlu Tahsin Gökhasan'ı evlendirmek amacıyla, Şanlıurfa'daki tanıdıkları aracılığıyla tanıştıkları ve kendilerini "Halim Demir" ve kızı "Nur Demir" olarak tanıtan şüphelilere 15 bin lira başlık parası, 23 bin lira değerinde altın ve 10 bin liralık çeyiz malzemesi vermiş ancak düğüne bir hafta kala zanlılar kayıplara karışmıştı.

İLGİLİ HABERLER
Şanlıurfa'da otomobil devrildi: 4 yaralı
YEREL

ŞANLIURFA'DA OTOMOBİL DEVRİLDİ: 4 YARALI
Şanlıurfa'da trafik kazası: 7 yaralı
YEREL

ŞANLIURFA'DA TRAFİK KAZASI: 7 YARALI
Suriye sınırında bir terörist yakalandı
YEREL

SURİYE SINIRINDA BİR TERÖRİST YAKALANDI
&quot;Tel Abyad Esed'e teslim edilecek&quot;
YEREL

"TEL ABYAD ESED'E TESLİM EDİLECEK"
Şanlıurfa'daki &quot;evlenme vaadiyle&quot; dolandırıcılık
YEREL

ŞANLIURFA'DAKİ "EVLENME VAADİYLE" DOLANDIRICILIK
Şanlıurfa Ticaret Borsası
YEREL

ŞANLIURFA TİCARET BORSASI