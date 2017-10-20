Şanlıurfa'daki "evlenme vaadiyle" dolandırıcılık

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ŞANLIURFA (AA) - Afyonkarahisar'dan gelin almak için Şanlıurfa'ya gelen ailenin yaklaşık 50 bin lirasını dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan kadın şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gökhasan ailesinin şikayeti üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Bürosu ekipleri, kendisini "Nur Demir" olarak tanıtan kadının İ.Ü. (18) olduğunu belirledi.

Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki evinde gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla salıverildi.

Soruşturma kapsamında aranan diğer zanlıların yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Afyonkarahisar'da yaşayan Satılmış Gökhasan, yaklaşık 15 gün önce, oğlu Tahsin Gökhasan'ı evlendirmek amacıyla, Şanlıurfa'daki tanıdıkları aracılığıyla tanıştıkları ve kendilerini "Halim Demir" ve kızı "Nur Demir" olarak tanıtan şüphelilere 15 bin lira başlık parası, 23 bin lira değerinde altın ve 10 bin liralık çeyiz malzemesi vermiş ancak düğüne bir hafta kala zanlılar kayıplara karışmıştı.

