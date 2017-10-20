Gümüşhane'deki darbe girişimi davasında karar

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GÜMÜŞHANE (AA) - Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında mahiyetindeki polislere darbecilere karşı direnmemeleri konusunda telkinde bulundukları iddiasıyla yargılanan 3 eski emniyet mensubu, 12 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırıldı.

Gümüşhane Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla tutuklu bulunan sanıklar Gökay Yamaç ve Ercan Sert ile sanık avukatları katıldı.

Duruşmada sanık avukatları, müvekkillerinin üzerlerine atılan suçların çok ağır olduğunu savunarak, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Tutuklu sanıklar ise üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek, beraatlerine karar verilmesini istedi.

Mahkeme heyeti, kısa aranın ardından tutuklu sanıklar Gökay Yamaç ve Ercan Sert ile adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanan Şeref Gülcemal'i "Anayasayı ihlal suçuna yardım etmek"ten 12 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırdı.

Mahkeme heyeti ayrıca, sanık Yamaç ve Sert'in tutukluluğunun, Gülcemal hakkında ise adli kontrol hükümlerinin uygulanmasının devamına karar verdi.

Önceki celselerde Başbakanlığın müdahil olduğu davada, Gülcemal tutuksuz yargılanıyordu.