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Suriye sınırında bir terörist yakalandı

20 Ekim 2017 Cuma, 20:32

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Suriye sınırındaki Akçakale ilçesinde yurda kaçak yollardan giriş yaptığı belirlenen terör örgütü PKK/PYD mensubu bir kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri, sınır hattında yaptıkları kontrollerde, ilçenin karşı tarafında yer alan, terör örgütü PKK/PYD kontrolündeki Tel Abyad bölgesinden bir kişinin Türkiye'ye geçme girişiminde bulunduğunu belirledi.

Bölgede önlemlerini artıran ekipler, yasa dışı yollardan sınırı geçen terör örgütü PKK/PYD mensubu A.S'yi yakaladı.

İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

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