Kuyumcu hırsızlığı yapan şahıslar polisten kaçamadı

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KARS (AA) - Kars'ın Kağızman ilçesindeki kuyumcudan yaklaşık 160 bin lira değerinde ziynet eşyası çalan 4 kişi polis ekiplerince gözaltına alındı.

İlçede kuyumcu dükkanı işleten Hasan Ö'nün iş yerini kapatıp bankaya gitmesinin ardından kimliği belirsiz kişilerce iş yeri kapısı sert bir cisimle zorlanarak açıldı.

Kuyumcu dükkanına giren şahıslar, içerde bulunan 150 bin lira tutarında bilezik, 30 adet çeyrek altın, 6 bin lira nakit parayı alıp kaçtı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde olayda kullanılan araç plakası tespit edildi. Çevre il ve ilçelerle olaydan hemen sonra yapılan koordinasyon neticesinde, kuyumcu hırsızlığı olayına karışan 4 şahıs ve olayda kullandıkları tespit edilen araç Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde yakalandı.

Yapılan incelemede yakalanan 1 şahsın sahte kimlik kullandığı, farklı suçlardan kesinleşmiş 8 yıl hapis cezası ile arandığı tespit edildi. Olay anında kuyumcudan çalınan altın ve paralar, aracın kaput kısmında ve şahısların üst aramalarında ele geçirildi.

Emniyetteki sorgulamaları tamamlanan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Kars Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürü Mehmet Remzi Köpüklüoğlu, çalınan altınları işletme sahibi Hasan Ö'ye teslim etti.