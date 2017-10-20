Futbol: TFF 1. Lig

Stat: 5 Ocak Fatih Terim
Hakemler: Abdullah Yılmaz, Seyfettin Ünal, Murat Şener
Adanaspor: İrfan Can Eğribayat, Gökhan Süzen, Onur Akbay, Didi, Digao (Dk. 89 Uğur Daşdemir), Koman (Dk. 80 Bekir Yılmaz), Foguinho, Tevfik Altındağ, Oğuz Han Aynaoğlu, Magaye, Abdulaziz Solmaz (Dk. 66 Sercan Kaya)
MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Gençer Cansev, Alihan Kubalas, Arif Morkaya, Erdem Özgenç, Doka (Dk. 64 Kenan Özer), Putsila (Dk. 72 Ferhat Kiraz), Sedat Ağçay, Mehmet Sak, Mehmet Umut Nayir, İlhan Parlak (Dk. 87 Kehinde)
Sarı kartlar: Dk. 21 Gökhan Süzen, Dk. 33 Digao, Dk. 53 Magaye, Dk. 88 Onur Akbay (Adanaspor), Dk. 24 Sedat Ağçay, Dk. 50 Alihan Kubalas, Dk. 70 Putsila (MKE Ankaragücü)
ADANA (AA) - TFF 1. Lig'in 9. haftasında Adanaspor, sahasında MKE Ankaragücü'yle 0-0 berabere kaldı.