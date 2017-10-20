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KASTAMONU (AA) - Emekli Büyükelçi ve İstanbul Kültür Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Oğuz Çelikkol, Türkiye'nin gelecek dönemde Ortadoğu politikasında dikkatli olması gerektiğini belirterek, "İç savaşlarda bölgesel etkilerin yanı sıra Amerika ve Rusya gibi küresel güçlerin de etkilerini görüyoruz." dedi.

Çelikkol, Kastamonu Üniversitesi (KÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesindeki konferans salonunda düzenlenen "Ortadoğu'da Diplomasi Konferansı"nda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin Ortadoğu ilişkileri hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Ortadoğu'daki iç savaşların çeşitli olumsuzluklara neden olduğuna dikkati çeken Çelikkol, Türkiye'nin bu ortamda dikkatli politikalar geliştirmesi gerektiğini vurguladı.

Görev süresi boyunca Ortadoğu'da uzun süre çalıştığını anlatan Çelikkol, şunları kaydetti:

"Ortadoğu’da çok değişken bir tablo var. 4 Ortadoğu ülkesinde iç savaş yaşandı. Bunlardan bir tanesi komşumuz Suriye. Bu ülkelerdeki olaylardan Türkiye de etkileniyor. Türkiye'nin dış politikası açısından ciddi problemler ortaya çıktı. Türkiye, önümüzdeki dönemde Ortadoğu politikasında dikkatli olmalıdır. İç savaşlarda bölgesel etkilerin yanı sıra Amerika ve Rusya gibi küresel güçlerin de etkilerini görüyoruz. Karmaşık bir tablo mevcut. Ortadoğu'da küresel güçlerin menfaatlerinin çatıştığı ve bir değişim yaşandığı ortada.

Bölgesel güçlerin kendi menfaatlerini korumak için iç savaşlarda rol almaya başladıkları, Suudi Arabistan ile İran arasında başlayan güç mücadelesinin bütün Ortadoğu’da yayıldığı görülüyor."

Çevre ülkelerde çıkan iç savaşın Türkiye'nin sınır güvenliğiyle ilgili sorunlara neden olduğunu vurgulayan Çelikkol, bu yüzden Türkiye'nin zorunlu olarak bölgeyle ilgilenmesi gerektiğini dile getirdi.

Suriye'deki görevine 2000 yılında atandığını söyleyen Çelikkol, "Suriye'yi 30 yıldır yöneten Hafız Esad öldü ve oğlu iktidara geldi. Oğul Esad, göreve geldiğinde demokrasi noktasında olumlu gelişmeler olacağı yönünde umutlar vardı. Reformlar yapılması yönünde bazı hareketler vardı ama bu hareketler ortadan kaldırıldı." ifadelerini kullandı.