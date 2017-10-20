Antalya'da hırsızlık operasyonu

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ANTALYA (AA) - Antalya'da gerçekleştirilen hırsızlık operasyonunda, 9 kişi gözaltına alınırken zanlıların iş yerlerinde bulunan ve çalıntı olduğu belirlenen hayvanlar sahiplerine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, Aksu ilçesi Kemerağzı Mahallesi'ndeki bir tavuk çiftliğinden 14 hindi çalınması üzerine soruşturma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Hırsızlık zanlıların kullandığı, güvenlik kameralarının görüntülerinden plakaları belirlenen 2 otomobilin Kepez ilçesindeki Şafak Mahallesi'nde bulunduğunu tespit eden polis ekipleri, durdurdukları otomobillerde bulunan M.A, İ.S, K.K, F.T, H.C, A.C, Ö.G, M.S. ve A.S'yi gözaltına aldı.

Zanlıların, il genelinde çok sayıda küçükbaş hayvan hırsızlığına karıştığı iddia edilirken, hayvanların, şüphelilerden İ.S'nin işlettiği oto yıkamacıya getirildiği ve burada adaklık ve kurbanlık olarak satıldığı öne sürüldü. Zanlıların ayrıca, kesimini yaptıkları hayvanların etlerini şüphelilerden M.S'nin Altınova Düden Mahallesi'nde işlettiği kasap dükkanında sattığı ileri sürüldü.

Söz konusu iş yerlerinde yapılan aramalarda ele geçirilen ve çalıntı olduğu belirlenen 19 keçi, 8 tavuk ve 14 hindi sahiplerine teslim edildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.







