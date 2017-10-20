Marmaris'te ralli heyecanı

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde yapılan Marmaris Rallisi, sürücülerin "Shakedown" deneme sürüşü etabı ile başladı

Dünya Ralli Şampiyonası'nın provası niteliği taşıyan ve Avrupa Ralli Kupası kapsamındaki Balkan Ralli Kupası'nın final yarışı olan Marmaris Rallisi'nde sürücüler, deneme sürüşü etabı "Shakedown"da kendileri gösterdi.

Diriliş Ertuğrul dizisinde Ertuğrul Gazi'yi canlandıran Engin Altan Düzyatan da geçen yıl Marmaris Rallisi'ni kazanan ve bu yarışta 5 şampiyonluğu bulunan Red Bull sürücüsü Yağız Avcı ile "Shakedown" etabını test etti.

Dünya Ralli Şampiyonası'nın gelecek yıl Marmaris'te yapılacağı için ilçeye geldiğini belirten Düzyatan, gençliğinde yarışlarını izlediği Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Başkanı Serkan Yazıcı'yı tebrik ettiğini söyledi.

Düzyatan, "Shakedown" deneme sürüşü etabını şampiyon pilot Yağız Avcı ile turlamanın çok büyük bir deneyim olduğunu dile getirdi.

Müthiş bir tecrübe yaşadığını vurgulayan Düzyatan, şunları kaydetti:

"Yardımcı pilotluk yapamadım. Yağız kendi kullandı aslında. Müthiş bir deneyimdi. Onun yanında oturmak bile çok büyük keyifti. Çok hızlı gitmediğini iddia etti ama çok hızlıydı. İlk defa bu kadar hız yapan bir otomobilin içinde bulundum. Marmaris müthiş bir yer. Bütün dünya bu güzelliği görecek."

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından, Muğla Valiliği, Muğla Büyükşehir Belediyesi, Ula Belediyesi, Marmaris Belediyesi ile Muğla Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün destekleriyle düzenlenen ve 2 gün sürecek organizasyonda, yerli ve yabancı 48 otomobil ve 96 sporcu yarışıyor.