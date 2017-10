RİZE (AA) - Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Bugün devasa sorunlarla boğuşan dünyamızın hangi meselesini çözmek istersek, mutlaka Kur'an'ın mesajlarını gündeme almak zorundayız." dedi.

Erbaş, Rize'nin Güneysu ilçesinde kapalı spor salonunda düzenlenen "Hafızlık İcazet Merasimi"nde yaptığı konuşmada, sözlerin en doğru ve güzeli olan Kur'an-ı Kerim'in, gönüllere şifa, insanları karanlıklardan aydınlığa çıkaran hidayet rehberi olduğunu belirtti.

Kur'an-ı Kerim'in, özel ve müstesna bir yeri olduğuna değinen Erbaş, "Bugün devasa sorunlarla boğuşan dünyamızın hangi meselesini çözmek istersek, mutlaka Kur'an'ın mesajlarını gündeme almak zorundayız çünkü Kur'an bir hidayet rehberidir ve en doğru yola iletir." diye konuştu.

Erbaş, insanların Kur'an-ı Kerim'e kalbini, aklını ne kadar açarsa Kur'an'ın da bereketi, hakikati ve şefaatini o kadar açacağına vurgu yaparak, şöyle devam etti:

"Eğer biz kitabımıza karşı sorumluluklarımızı hakkıyla ifa edersek o da bize dünyada izzet, itibar ve kudret kazandıracak, ahirette bizi bahtiyar olanlardan kılacaktır. Onun için Kur'an'a hakkıyla Allah'ın kitabı bilinciyle iman etmeliyiz. İmanımızı, onun bir hayat rehberi, hidayet kılavuzu oluşuyla bütünleştirmeliyiz. Onu en güzel şekilde okumayı öğrenmeli ve her daim okumalıyız. Her mümin kitabını öğrenmenin ve okumanın gayretini taşımalıdır. Hamdolsun ülkemizde Kur’an-ı Kerim’i okuma azmi ve heyecanı her gün artmaktadır. Kur'an kurslarımıza gösterilen ilgiden biz bunu biliyoruz."

Kur'an-ı Kerim'in bir hayat kitabı olduğuna işaret eden Erbaş, "Onunla hayatımızı, davranışlarımızı, düşüncelerimizi güzelleştirmeliyiz. Bugünün, bunalımlar yaşayan, türlü sorunlarla kuşatılmış dünyasına Kur'an’ın çağlar üstü mesajını, merhamet, adalet, ahlak yüklü, hayat veren ilkelerini taşımak, bizim için bir sorumluluktur." ifadelerini kullandı.

Hafızlara tavsiyelerde bulunan Erbaş, "Hafızlık Allah’ın yeryüzünde bir insana verebileceği en büyük nimettir, şereftir, payedir çünkü hafızlık, adeta canlı bir Mushaf haline gelmektir. Kur’an-ı Kerim’in tamamını aklına, kalbine nakşetmektir. Meleklerle dost olmaktır." dedi.

Erbaş, hafızlardan Kur'an'ı unutmamalarını, onun ahlakı ile hayatlarını güzelleştirmelerini, sahip oldukları hazineyi kaybetmemelerini ve eğitimlerini aksatmamalarını da istedi.

Programa, AK Pati Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Rize Valisi Erdoğan Bektaş, Cumhurbaşkanlığı Personel Daire Başkanı Ahmet Minder ve davetliler katıldı.