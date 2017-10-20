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Maçın ardından

20 Ekim 2017 Cuma, 21:53

ADANA (AA) - TFF 1. Lig'in 9. haftasında MKE Ankaragücü'yle golsüz berabere kalan Adanaspor'da teknik direktör Kemal Kılıç, "Benimle sahaya çıkan Adanaspor bu yıl en verimli oyununu oynadı. Kazansaydık iyi olurdu." dedi.

Kılıç, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, takımını mücadelesinden dolayı kutladı.

MKE Ankaragücü'nün ligde 4 maç üst üste kazandığını hatırlatan Kılıç, şunları kaydetti:

"Adanaspor son haftalardaki en iyi oynunu oynadı. İlk yarı iki takım da kazanmak için önemli hamleler yaptı. Birinci ve ikinci bölgeyi pas trafiğiyle çok iyi geçtik. Hücum bölgesinde eksilerimiz oldu. Atakları tehlikeli bir şekilde bitiremedik. Ama ikinci yarı tamamen sete dönük bir oyun oldu. Topu kenarlara iyi taşıdık. Gol pozisyonlarımız, şut denemelerimiz var. Bu benim fikrim. Benimle sahaya çıkan Adanaspor bu yıl en verimli oyununu oynadı. Kazansaydık iyi olurdu. Bu değerli takımla yer değiştirmiş olacaktık. Bu ligde bir galibiyet 3-4 sıra atlatabiliyor."


- MKE Ankaragücü cephesi


MKE Ankaragücü Teknik Direktörü İsmail Kartal ise kontrollü bir maç olduğunu belirtti.

Adanaspor'un Süper Lig'den yeni düşen bir takım olduğunu anımsatan Kartal, "2-3 senedir birbirini tanıyan iyi oyunculardan kurulu bir takım. Derbiyi bir kenara çıkarırsak evindeki 4 maçı da kazanmayı bildi. Biz son 4 haftadır kazanan bir takımdık. Biz de buna göre analizlerimizi yaparak gelmiştik. Maça iyi başladık, ilk 15 dakikada değerlendiremediğimiz 2 tane pozisyonumuz var. Oyunun içerisinde Adanaspor'un da pozisyonları oldu. Her iki takım da kazanabilirdi. Sonuçta berabere bitti. Oyuncularımı bir puandan dolayı tebrik ediyorum. Adanaspor'a da başarılar diliyorum." şeklinde konuştu.

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