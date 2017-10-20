Adana'da cinayet

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ADANA (AA) - Adana'da kardeşi tarafından pompalı tüfekle vurulan bir kişi öldü.

Alınan bilgiye göre, Engin Okumuş (25) merkez Seyhan ilçesi Gülpınar Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle kardeşi A.O.'nun pompalı tüfekle ateş açması sonucu yaralandı.

Yaralı, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çağrılan ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Okumuş, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, olay yerinde yaptıkları incelemede pompalı tüfek ve boş kartuş buldu.

Görgü şahitlerinin ifadesi doğrultusunda çalışmalarını sürdüren ekipler, olay sonrası kaçan A.O.'nun yakalanması için çalışma başlattı.

