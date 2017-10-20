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Kastamonu'da uyuşturucu operasyonu

20 Ekim 2017 Cuma, 22:34

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 44 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucu madde ticareti, nakli ve depolaması yaptığı belirlenen kişilere yönelik operasyon düzenlendi.

Şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda, sentetik uyuşturucu, toz ve kubar esrar, uyuşturucu hap ve kök kenevir ele geçirildi.

Operasyonlarda 44 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 6'sı tutuklandı.


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