Mardin'de uyuşturucu operasyonları

MARDİN (AA) - Mardin'de düzenlenen operasyonlarda 366 kilogram eroin, 4 kilogram gram afyon sakızı ve 16 uyuşturucu hap ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, terör örgütü PKK/KCK'nın finans kaynakları ve "uyuşturcu ticareti yapmak ve sağlamak" suçlarına yönelik 16 operasyonda 366 kilogram eroin, 4 kilogram afyon sakızı ve 16 uyuşturucu hap ele geçirildiği bildirildi.
Açıklamada, operasyonlarda gözaltına alınan 24 şüpheliden 23'ünün savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldıkları, bir şüphelinin ise tutuklandığı belirtildi.
Şüphelilerle iş birliği içinde oldukları belirlenen kişilerin yakalanmasına yönelik Nusaybin ilçesinde operasyon düzenlendiği bildirilen açıklamada, gözaltına alınan 7 şüpheliden 6'sının tutuklandığı, birinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı kaydedildi.
Açıklamada, terör örgütünün finans kaynaklarının kesilmesine yönelik mücadeleye kararlılıkla devam edileceği vurgulandı.