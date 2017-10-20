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MUĞLA (AA) - Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Başkanı Serkan Yazıcı, gelecek yıl Marmaris Rallisi'nin Dünya Ralli Şampiyonası'na girmesini beklediklerini söyledi.

Yazıcı, Siteler Mahallesi'ndeki Grand Yazıcı Turban Oteli'nde gerçekleştirdiği basın toplantısında, seneye Dünya Ralli Şampiyonası'nın bir ayağının Marmaris'te yapılmasının planlandığını belirtti.

Dünya Ralli Şampiyonası öncesinde kendilerinden aday yarış istendiğini anlatan Yazıcı, "Bu hafta sonu yapılacak Marmaris Rallisi ile görücüye çıktık. Yollar, servis alanları ve her türlü hazırlıkları yapmaya çalıştık. Devletimiz ve kurumları bize çok yardımcı oldu. Çok kısa zamanda güzel yol yapıldı." şeklinde konuştu.

Yazıcı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendilerini çok desteklediğini ve yarışın bu noktaya gelmesine büyük emek verdiğini kaydetti.

Dünyanın en iyi yarışına ev sahipliği yapmak istediklerini aktaran Yazıcı, "Şu anda her şey pozitif. Çarşamba günü hayırlı haberi alırsak önümüzdeki sene Marmaris Rallisi, Dünya Ralli Şampiyonası'nda olacak. Türk tarihinin en kalabalık yarışını yapmak istiyoruz. Çok hızlı Türk pilotlarımız var. Çocuklarımızın bu yarışta yarışıyor olması bizi memnun ediyor. Bu sene onlar için iyi antrenman olacak." ifadelerini kullandı.

TOKSPORT WRT pilotu Orhan Avcıoğlu, Marmaris'te ikinci kez yarışacaklarını belirterek, "Burası Balkan Ralli Kupası'nın son ayağı. Hedefimiz bu kupayı ülkemize getirebilmek. Hazırlıklarımızı bunun için yaptık. Mükemmel bir organizasyon." diye konuştu.





- Murat Bostancı: "Bu yarış formumuz için çok önemli bir yarış"





Castrol Ford Team Türkiye pilotu Murat Bostancı ise Marmarislilerin yoğun ilgisini gördüklerini ve bu durumun kendilerini mutlu ettiğini ifade etti.

Yarışın etaplarının çok güzel olduğunu anlatan Murat Bostancı, "Etaplar, geçen yıldan daha iyi noktaya gelmiş. Yeni etaplar da var. Sportif karekteri ve doğası ile çok güzel etaplar. Finlandiya'dan sonra dünyadaki en güzel etaplar Marmaris'te. Türkiye'ye Avrupa Ralli Şampiyonası'nda takımlar şampiyonluğunu kazandırdık. Bu yarış formumuz için çok önemli bir yarış. İçinde olmak, bir parçası olmak istedik." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye Ralli Şampiyonası'nda lider durumdaki BC Vision Motorsport pilotu Burak Çukurova ise Marmaris rallisinin kariyerinin 140. rallisi olduğunu vurguladı.

Önemli bir tecrübe sahibi olduğunu anlatan Burak Çukurova, "Yol notları kitabını görünce yarışın ne kadar detaylı hazırlandığını gördüm. Burada bir yılın emeği var. Çok özel ve zor etaplar var. Takım ve pilotlarda lider durumdayız. Genç pilotlarla yarışıyorum. Bu sene şampiyonluk yaşamak istiyorum." şeklinde konuştu.

Geçen yıl Marmaris Rallisi'ni kazanan ve bu yarışta 5 şampiyonluğu bulunan Red Bull sürücüsü Yağız Avcı da, Marmaris'in kendilerine şans getirdiğine işaret etti.