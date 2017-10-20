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GÜNCELLEME - Kütahya'daki cinayet

20 Ekim 2017 Cuma, 23:48

KÜTAHYA (AA) - Kütahya'da, ormanlık alanda bir kişiyi zincirle boğarak öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, zincirle boğularak öldürülen Hakan Kirez'in katil zanlıları oldukları iddiasıyla Fatih Aydoğan ve Hayrullah Kayacan'ı yakaladı.

Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki sorgularında suçlamaları reddettikleri öğrenildi. Zanlılar, Kirez'in birlikte kullandıkları sentetik uyuşturucu nedeniyle hayatını kaybetmiş olabileceğini iddia etti.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Sazak Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda 18 Ekim'de cesedi bulunan Hakan Kirez'in (34) boynunda zincir izleri olduğu ve boğularak öldürüldüğü belirlenmişti.

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