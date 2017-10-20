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Kocaeli merkezli FETÖ/PDY operasyonu

20 Ekim 2017 Cuma, 23:56

KOCAELİ (AA) - Kocaeli merkezli 14 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'nin TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 20 şüpheliden 5'inin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edilen şüpheli 5 astsubayın adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verildi.

Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan şüphelilerin örgüt hakkında önemli bilgi verdikleri öğrenildi.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı FETÖ/PDY'nin TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında örgüte üye oldukları gerekçesiyle muvazzaf 3 üsteğmen, 1 teğmen, 25 astsubay ve ihraç edilen 1 üsteğmen ile 1 araştırma görevlisi doktor olmak üzere 31 kişi hakkında gözaltı kararı vermişti.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 18 Ekim'de Kocaeli, İstanbul, İzmir, Ankara, Muğla, Kahramanmaraş, Elazığ, Aksaray, Trabzon, Sinop, Bolu, Kırklareli, Ağrı ve Tokat'ta eş zamanlı düzenledikleri operasyonda 20 şüpheliyi gözaltına almıştı.

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