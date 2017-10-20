Bursa'da devrilen traktörün altında kalan çiftçi öldü

BURSA (AA) - Bursa'nın İznik ilçesinde, tarlasını sürerken devrilen traktörünün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, kırsal Mahmudiye Mahallesi'nde yaşayan çiftçi Recep Bakır (32), traktörüyle zeytinliğine çalışmaya gitti. Yakınları, Bakır'ın uzun süre eve dönmemesi üzerine durumu jandarmaya bildirdi.
Jandarma ekipleri ile yakınları, tarlaya giderek Recep Bakır'ı aramaya başladı.
Ekipler ve köylüler, zeytinliğin engebeli kısmında Bakır'a ait traktörün devrildiğini fark etti.
Evli ve iki çocuk babası Bakır'ın traktörün altında kalarak yaşamını yitirdiği belirlendi.
Ceset, İznik Devlet Hastanesi morguna gönderildi.