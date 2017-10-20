Öne Çıkanlar
Son Dakika
YEREL HABERLER  / ANTALYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Hollywood yıldızlarının vizesi için Çavuşoğlu devreye girdi

21 Ekim 2017 Cumartesi, 02:57

ANTALYA (AA) - Antalya'da bu yıl 54'üncüsü gerçekleştirilecek "Uluslararası Antalya Film Festivali"ne katılacak Amerikalı yıldızların, iki ülke arasındaki vize sorunundan etkilenmemesi amacıyla Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ABD'li yetkililerle görüştüğü kaydedildi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 54. Uluslararası Antalya Film Festivali'nin açılış törenine katılacak Amerikalı sinema ve tiyatro oyuncusu Christopher Walken, aktris Juliette Lewis ile kapanış galasında yer alacak oyuncu Matt Dillon ve Lindsay Lohan'ın vize sorunu yaşamaması için Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'li yetkililerle görüştü.

Çavuşoğlu'nun görüşmesinin ardından sanatçıların Türkiye'ye girişi konusunda kendilerine yardımcı olunacağı, herhangi bir sıkıntı yaşanmaması için önlem alındığı bildirildi.

Festivalin açılış törenine Amerikalı ünlü oyuncu, Akademi Ödülü, SAG ve BAFTA ödülü sahibi, "Altın Küre", "Tony" ve "Emmy" ödülleri adayı Amerikalı sinema ve tiyatro oyuncusu Christopher Walken, Amerikalı aktris Juliette Lewis'in, kapanış galasına katılmak üzere ise Amerikalı oyuncu Matt Dillon, Amerikalı oyuncu, model, pop şarkıcısı ve söz yazarı Lindsay Lohan'ın Antalya'ya geleceği açıklanmıştı.

İLGİLİ HABERLER
Maçın ardından
YEREL

MAÇIN ARDINDAN

Futbol: Süper Lig
YEREL

FUTBOL: SÜPER LİG

Antalya'da hırsızlık operasyonu
YEREL

ANTALYA'DA HIRSIZLIK OPERASYONU
Boğaçayı Projesi'nde birinci etap çalışmalarına başlandı
YEREL

BOĞAÇAYI PROJESİ'NDE BİRİNCİ ETAP ÇALIŞMALARINA BAŞLANDI
8. Gazipaşa Çekirdeksiz Nar Festivali
YEREL

8. GAZİPAŞA ÇEKİRDEKSİZ NAR FESTİVALİ
Antalya'da rögara düşen çocuğu itfaiye ekipleri çıkardı
YEREL

ANTALYA'DA RÖGARA DÜŞEN ÇOCUĞU İTFAİYE EKİPLERİ ÇIKARDI
Yuttuğu kokaini Türkiye'ye sokmaya çalıştı
YEREL

YUTTUĞU KOKAİNİ TÜRKİYE'YE SOKMAYA ÇALIŞTI
Antalya'da bebek emekleme yarışması
YEREL

ANTALYA'DA BEBEK EMEKLEME YARIŞMASI
Cenaze aracıyla uyuşturucu sevkiyatı iddiası
YEREL

CENAZE ARACIYLA UYUŞTURUCU SEVKİYATI İDDİASI
54. Uluslararası Antalya Film Festivali'ne doğru
YEREL

54. ULUSLARARASI ANTALYA FİLM FESTİVALİ'NE DOĞRU
54. Uluslararası Antalya Film Festivali'ne doğru
YEREL

54. ULUSLARARASI ANTALYA FİLM FESTİVALİ'NE DOĞRU