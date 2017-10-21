Adana'da dilenci operasyonu

ADANA (AA) - Adana’da, dilencilik yaptıkları tespit edilen aralarında çocukların da bulunduğu 11 Suriyeli, Osmaniye'deki Geçici Barınma Merkezine götürüldü.
İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi ekipleri, şehir merkezlerindeki trafik ışıklarında çocuklarıyla dilencilik yaptığı tespit edilenlere yönelik operasyon düzenledi.
Merkez Seyhan ilçesi Fatih Mahallesi’nde aralarında çocukların da bulunduğu Suriye uyruklu 11 kişi yakalandı.
Suriyeliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Osmaniye Düziçi Geçici Barınma Merkezine teslim edildi.