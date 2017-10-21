"Türkiye'de 3,5 milyon KOAH hastası var"

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EDİRNE (AA) - Trakya Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gündeniz Altıay, Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığının (KOAH) tüm dünyadaki en yaygın hastalıklardan biri olduğunu ve ölüm sebepleri arasında 3. sırada yer aldığını belirterek, "Dünyada yaklaşık 210 milyon, ülkemizde 3,5 milyon KOAH hastası olduğu biliniyor." dedi.

Altıay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hastalığın en önemli sebebinin sigara kullanımı olduğunu ifade etti.



KOAH'ın dünya genelinde en sık görülen hastalıkların başında geldiğini vurgulayan Altıay, hastalığın zararlı toz, gaz ve parçacıkların solunması sonucu hava yollarında ve akciğerlerde gelişen mikrobik olmayan iltihabın neden olduğu, hava yollarının daralması ve tıkanmasıyla sonuçlanan genellikle ilerleyici özellikli bir sağlık problemi olduğunu aktardı.

Prof. Dr. Altıay, 40'lı yaşlardan sonra hastaların öksürük, balgam ve nefes darlığı gibi şikayetlerle doktora başvurduğunu dile getirerek, şu bilgileri verdi:

"KOAH tüm dünyadaki en yaygın hastalıklardan bir tanesi ve ölüm sebepleri arasında dünyada 3. sırada. Dünyada yaklaşık 210 milyon, ülkemizde de 3,5 milyon KOAH hastası olduğu biliniyor. Özellikle sigara içen, 40 yaş üstü bireylerde, her 5 kişiden birinde bu hastalığı görüyoruz. Oldukça yaygın bir hastalık. Hastalığın tanısı solunum testi ve akciğer filmi ile kolayca konulabilmekte."

KOAH'ın ilerlemesini durdurmak için erken tanının önemine işaret eden Altıay, erken tanı, sigara kullanılıyorsa bırakılması gibi önlemlerle hastalığın ilk seviyelerde durdurulma şansının olduğunu kaydetti.

- "KOAH'ın ortaya çıkmasında yüzde 90 sigara sorumlu"

Prof. Dr. Altıay, "KOAH'ın ortaya çıkmasında yüzde 90 sigara sorumlu. Bunun yanında ev içinde soluduğumuz birtakım zararlı partiküller. Ev dışı hava kirliliği, sanayi dumanı ve çevre kirliliği. Mesleki olarak maruz kalınan toz, duman da bu hastalığın ortaya çıkmasına sebep oluyor." ifadelerini kullandı.

Hastalığın tamamen iyileşmesinin mümkün olmadığına işaret eden Altıay, KOAH tanısının zor olmadığını dile getirerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"En önemli belirtileri sürekli öksürük, balgam ve zamanla buna nefes darlığının eklenmesi. Bu sürede risk faktörlerinden kaçınılmazsa bu oksijene bağımlı hale getirecek bir nefes darlığına sebep oluyor. Bu şikayetleri olan kişiler akciğer filmi, solunum fonksiyon testi ve muayene bulgularıyla KOAH tanısı kolayca konulabiliyor. Tanısını konulduktan sonra bu hastalığı kişiye iyi anlatmak gerekiyor. Çünkü bu hastalık kronik olduğu için sürekli bununla yaşamak zorunluluğu olacak. KOAH hastaları özellikle sigaradan uzak durmalı, kış aylarında grip aşısını olmalı, ilaçlarını kullanmalıdır. Bu ilaçlar çoğunlukla hava yoluna direk etki eden ilaçlar oluyor. Halk arasında 'fıs fıs' diye tabir edilen ilaçlar. Hastalara, bu ilaçları etkin şekilde kullanılması öğretilmeli."