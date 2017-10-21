Bursa merkezli FETÖ/PDY operasyonu

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

BURSA (AA) - Bursa merkezli 6 il ve KKTC'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 kişiden ikisi tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi ve Osmangazi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ/PDY terör örgütünün mahrem faaliyetlerinin deşifre edilmesi amacıyla İstanbul, Tekirdağ, Bolu, Hakkari, Malatya ve Balıkesir ile KKTC'de, bir eski öğretmen, halen görevde bulunan iki PTT memuru ve 5 muvazzaf askerin yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, "Silahlı terör örgütü kurmak, yönetmek veya silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından 4'ü asker 6 kişi yakalanarak Bursa'ya getirildi.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan ikisi tutuklandı. Dört kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.