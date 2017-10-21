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RİZE (AA) - Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Dünyayı kaosa sokmak isteyen bir takım mihrakların planları devam ediyor ve hep Müslümanların yaşadığı yerlerdeki haritalar kanamaya devam ediyor." dedi.

Erbaş, Rize'de Diyanet İşleri Başkanlığı Müftü Yusuf Karali Dini Yüksek İhtisas Merkezi'nde düzenlenen "Din Görevlileri Buluşması"nda yaptığı konuşmada, Afganistan'ın başkenti Kabil ile Ghor vilayetinde patlamalar neticesinde çok sayıda Müslüman'ın hayatını kaybettiğini belirterek, "Dünyayı kaosa sokmak isteyen bir takım mihrakların planları devam ediyor ve hep Müslümanların yaşadığı yerlerdeki haritalar kanamaya devam ediyor. Hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum." ifadelerini kullandı.

Özbekistan'da iki günlük istişare toplantılarına katıldığını aktaran Erbaş, şöyle devam etti:

"Balkanlardan Orta Asya'nın en uçlarına kadar Rusya Federasyonu'na bağlı onlarca Müslüman topluluklarının dini idare temsilcileri oradaydı. Hepsi bizim etrafımızda toplanıyorlar. Hepsi Türkiye'den bir şeyler bekliyor, umuyorlar. Hoca istiyorlar, talebe göndermek istiyorlar. Çok beklentileri var. İşimizin ne kadar ağır olduğunu, sadece camimizden, camimizin bulunduğu mahalleden, kasabadan, ilden değil, her yerden sorumlu olduğumuzu hiçbir zaman aklımızdan çıkarmayarak çalışmalarımıza devam etmemiz gerekiyor. Dünya bizi bekliyor."

Din görevlilerine seslenen Erbaş, Buhara'nın, Semerkant'ın,Taşkent'in yüz yıllar önceki durumu ile bugünkü durumu arasında çok fark olduğunu vurgulayarak, "Yeni yeni kıpırdanmalar var. Metruk, terkedilmiş medreselerin yeni yeni onarıldığını, açıldığını görüyor ve heyecanlanıyorsunuz. 'Biz ne yapıyoruz. Niye duruyoruz?' diyorsunuz. Her birimizin kütüphanesinde kitabı bulunan İmam Buhari için 'Bir şey yapmamız lazım.' diyorsunuz. Biz sadece kendi cemaatimizden, kendi camimizden mesul değiliz." dedi.

Ali Erbaş, bu vazifelerini dahi yerine getiremedikleri zamanların olduğunu ifade ederek, "Bunun muhasebesini yapmamız, birbirimize bu konuda telkinlerde bulunmamız gerekiyor. Birbirimiz ile tecrübe paylaşımında bulunmamız gerekiyor. Çünkü biz hayra çağıran bir topluluğuz." diye konuştu.

Erbaş, ayrıca dini ilimlerin gelişiminde destek veren sivil toplum örgütlerine de teşekkür etti.

Program, konuşmaların ardından basına kapalı devam etti.







