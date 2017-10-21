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Mardin'de hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 3 kişi tutuklandı

21 Ekim 2017 Cumartesi, 10:59
Mardin'de hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 3 kişi tutuklandı

MARDİN (AA) - Mardin'in Nusaybin ilçesinde 7 evden hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, farklı tarihlerde 7 evden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine Nusaybin Cumhuriyet Başsavcılığının talimatlarıyla çalışma başlatıldığı bildirildi.

Çalışmalarda, hırsızlık olayının gerçekleştiği ikametler ve çevrelerinden elde edilen yaklaşık 470 saatlik kamera görüntülerinin incelendiği, ikametlerinin hepsinde binaların havalandırma boşluğu kullanılarak banyo pencereleri zorlanmak suretiyle içeriye girildiği aktarılan açıklamada, tüm mağdur vatandaşların ikametlerinde olmadığı zamanlarda hırsızlık olaylarını gerçekleştirildiği kaydedildi.

Şüphelilerin tespit edilmesi üzerine başlatılan operasyonda, gözaltına alınan 3 kişinin çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandıkları ifade edilen açıklamada, şüpheli şahısların hırsızlık olaylarından elde ettikleri kazanç ile iki otomobil satın aldıklarının tespit edildiği, araçlara Nusaybin Cumhuriyet Başsavcılığınca el konulduğu belirtildi.

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