Marmaris Rallisi start aldı

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MUĞLA (AA) - Marmaris Rallisi, 48 otomobil ve 96 pilotun katılımıyla başladı.

Rallide ilk olarak Çetibeli Mahallesi'nde Ayhan Tokyay, Akçapınar-Gökçe Mahallelerinde Mustafa Koç ve Ula ilçesinde Ali Sipahi etapları geçildi. Öğleden sonra da Çetibeli Mahallesi'nde Ayhan Tokyay 1, Akçapınar-Gökçe Mahallelerinde Mustafa Koç 1 ve Ula ilçesinde Ali Sipahi 1 etapları gerçekleştirilecek.

Uluslararası Otomobil Sporları Federasyonu (FIA) yetkilileri, Türkiye'nin Dünya Ralli Şampiyonası'na (WRC) dahil olması sebebiyle, prova niteliği taşıyan yarış sırasında incelemelerde bulunuyor. Organizasyona, FIA tarafından atanan, Avrupa'nın farklı ülkelerinden gözlemci ve yöneticilerle, WRC fabrika takımlarının mühendis ve yöneticileri de katılıyor.

Marmaris Belediyesince etaplara seyircilerin ücretsiz getirildiği organizasyonda yarın, Asparan, Hisarönü, Bördübet ve Yeşilbelde mevkisinde yer alan Renç Koçibey, Lemi Tanca, Yusuf Aramacı ve redbull.com etaplarında mücadeleler yapılacak.

Toplam 205 kilometre uzunluğundaki toprak zeminli 13 özel etaptan oluşan rallide ekipler, iki gün boyunca 610 kilometre katederek, yarın saat 16.30'da 19 Mayıs Gençlik Meydanı'nda yarışı tamamlayacak. Ralli süresince Asparan'daki servis alanında, efsane ralli otomobillerinin bulunduğu Retro Rally Sergisi, simülatörler, çocuklar için aktiviteler de yer alıyor.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Başkanı Serkan Yazıcı, etapların özel hazırlandığını vurguladı.

Marmaris Rallisi'nin çok anlamlı ve önemli olduğunu vurgulayan Yazıcı, "Ralliyi bu kadar anlamlı ve önemli kılan şey gelecek yıl Dünya Ralli Şampiyonası'nın bir ayağının Türkiye'ye gelecek olması. Çok hızlı Türk pilotlarımız var. Bizim çocuklarımızın bu yarışta yarışıyor olması bizi memnun ediyor. Bu sene onlar için iyi antrenman olacak. Gelecek yıl daha büyük yarışta olacaklar." diye konuştu.

Marmaris Rallisi, TOSFED tarafından, Muğla Valiliği, Muğla Büyükşehir Belediyesi, Ula Belediyesi, Marmaris Belediyesi ile Muğla Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün destekleriyle düzenleniyor.

