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Kars'ta soğuk hava

21 Ekim 2017 Cumartesi, 12:15
Kars'ta soğuk hava

KARS (AA) - Doğu Anadolu Bölgesi'nde yüksek kesimlere yağan karın ardından soğuk hava etkili oluyor.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yüksek kesimlere kar yağdı.

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 4 dereceye kadar düştüğü ilçe merkezinde ise sabah saatlerinde kırağı nedeniyle Millet Bahçesi beyaza büründü.

Araçların ve evlerin camları buz tuttu, bitki ve çiçekler kırağıyla kaplandı.

Soğuk havadan olumsuz etkilenen sincapların ormanda çam kozalağı yiyerek karınlarını doyurmaya çalışması ve ağaçkakanlar renkli oluşturdu.

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