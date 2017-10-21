Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba:

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ŞANLIURFA (AA) - Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, "Besici arkadaşlar çok mağdur olduklarını söylediler, dedim merak etmeyin, Allah'ın izniyle bir haftaya kadar göreceksiniz bu mağduriyetinizin nasıl giderileceğini ama benim gariban halkımın da nasıl ucuz et yiyeceğini bütün Türkiye'ye göstereceğim" dedi.

Fakıbaba, Tohum Dağıtıcıları Alt Birliği tarafından düzenlenen "Sertifikalı Tohum İstişare Toplantısı"nda Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının zor bir bakanlık olarak görüldüğünü ancak kendisinin bu işi severek ve zevkle yaptığını söyledi.

Bakanlık olarak her zaman emeğin, emekçinin ve üreticinin yanında olduklarını anlatan Fakıbaba, şöyle konuştu

"Üretici bir hanımefendi yanıma gelmişti, benim kızımın yaşındaydı. Nasırlı ellerini gösterince, ben de o nasırlı elleri öptüm. Kadıncağız utandı ama gerçekten de nasırlı eller, üreten eller öpülür. Biz bu mücadaleyi verirken söylediğiniz bazı sözleri cımbızlayarak, 'acaba bu adamı nasıl rahatsız ederiz, nasıl konuşturmayız' falan filan... Tabii medyada bu sayı gittikçe artacak, ben bu politikayı biliyorum ama bu kardeşiniz dimdik hep üreticinin, samimi ve dürüst sanayici ile tüketicinin yanında olacak. Arada böyle rahatsız olanlar, onları böyle cımbızlayarak basında çıkaracaklar ama benim bildiğim davamdan dönmeyeceğimi en iyi benim Şanlıurfalı hemşehrilerim bilir."

- "Ben konuştuğumun ne anlama geldiğini çok iyi biliyorum"

Besicilere eleşkin de de değerlendirmelerde bulunan Fakıbaba, şöyle devam etti:

"Besici arkadaşlar çok mağdur olduklarını söylediler, dedim merak etmeyin, Allah'ın izniyle bir haftaya kadar göreceksiniz bu mağduriyetinizin nasıl giderileceğini ama benim gariban halkımın da nasıl ucuz et yiyeceğini bütün Türkiye'ye göstereceğim. Bununla ilgili çok spekülasyon yapılıyor. Şundan emin olun, biz hep doğrunun, hakkın ve adaletin yanındayız. Cumhurbaşkanımızın bize ilk talimatı, 'Hep haktan ve adaletten yana olacaksınız ve halkımız ucuz et yiyecek, bu onların en tabi hakkıdır' demişlerdir. Tabii bundan rahatsız olan çevreler var, bırakın rahatsız olsunlar. Ben konuştuğumun ne anlama geldiğini çok iyi biliyorum. Esnafım, kasabım, besici kardeşim, sanayicim, üreticim, tüketicim benim ne demek istediğimi anlıyor. Allah'ın izniyle bu Bakanlığın hakkını vereceğiz."