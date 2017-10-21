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ANTALYA (AA) - Türkiye Bankalar Birliği Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın, "Esnaftaki, ekonomideki, sanayideki bütün gelişmeler Türk bankacılık sistemine de olumlu yansımıştır. Türk bankacılık sistemi Türkiye'nin büyümesini finanse edecek güce ve sermayeye sahip" dedi.

Aydın, Manavgat ilçesindeki bir otelde gerçekleştirilen Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB) Eğitim Semineri Programı'nın açılış töreninde, 15 yıl önce Türkiye ekonomisinde ciddi sıkıntılar yaşandığını anlattı. Bankacılık sisteminde o dönem çok büyük iflaslar olduğunu anımsatan Aydın, reel sektörün, esnafın kredilendirilemediğini söyledi.

O dönemde sadece devlete kredi verildiğini aktaran Aydın, "Devlet o kadar kötü yönetiliyordu ki geliri ile giderini denk getiremediği için borçlanmadan hayatını sürdüremiyordu. Bankacılık sistemi de tembelliğe alışmış başka iş yapamıyordu. Nereden nereye geldiğimiz açık ortada. Esnaftaki, ekonomideki, sanayideki bütün gelişmeler Türk bankacılık sistemine de olumlu yansımıştır. Türk bankacılık sistemi Türkiye'nin büyümesini finanse edecek güce ve sermayaye sahip. Türk bankacılık sistemi ile Türkiye'yi büyütmeye hep birlikte devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan da Türkiye'de esnaf kültürünün güçlenerek devam etmesinin büyük önem taşıdığını vurguladı.Esnafın maddi, manevi her koşul altında milletin yanında olduğunu, Türkiye'nin istikrar ve güvenliğinin korunmasında önemli rol oynadığına dikkati çeken Arslan, bu durumun 15 Temmuz gecesi bir kez daha teyit edildiğini söyledi.Esnafa destek olmanın ekonomisi güçlü çalışan Türkiye'ye destek olmak anlamına geldiğini vurgulayan Arslan, şöyle devam etti:"Halkbank, esnaf ve KOBİ bankacılığı denildiği zaman ilk akla gelen kurumdur. Esnaf bize daima güvenir. Türkiye'de son 15 yılda 1,5 milyon üzerinde esnaf ve sanatkar hazine faiz destekli kredilerden yararlandı. Bu yılın 9 ayında esnaf ve sanaatkarımıza kullandırdığımız krediler 9 milyar lirayı aştı. Bundan sonra 2018 sonuna kadar 22 milyarlık kredi bakiyenizi 30 milyarlık kredi hacmine ulaştırmayı hedefliyoruz. Bu 10 milyar lira ilave bir kaynak anlamına geliyor. Esnaf başına kredi üst limitini 200 bin Türk lirasına çıkardık. Esnafımızın kendi işlerini yürütebilecekleri işyerlerini satın alabilmeleri amacıyla düşük faazli işyeri edindirme kredimiz hayata geçmektedir. Esnafımız artık işyeri alımında 10 yıla kadar vadeyle 500 bin Türk lirası kredi imkanından yararlanır hale gelmektedir. Esnafa yönelik finansman imkanlarımızı gelecek dönemde de artırmaya devam edeceğiz."

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun ise 2011'den itibaren bakanlar kurulu kararıyla KKTC'nin de esnaf kredileri destekleri kapsamına alındığını dile getirdi.

KKTC ekonomine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Atun, "2009'a göre yıllık turist sayısını 350 binlerden 1,5 milyona çıkardık. Yolcu hareketleri 850 binden 4 milyonu bulmak üzere. İhracat rakamları da 90 milyon Türk lirasından 300 milyon Türk lirasına dayandı. KKTC gelişmeye, büyümüyeye devam ediyor." dedi.

- "Türkiye geliştikçe esnaf ve sanaatkarlar da kalkınıyor"

TESKOMB Genel Başkanı Abdulkadir Akgül, bir dönem kefalet kooperatiflerinin çaycısının bile maaşını veremeyecek duruma geldiğini, artık bunların geride kaldığını söyledi.

Türkiye geliştikçe esnaf ve sanaatkarların da kalkındığını, kooperatiflerin mükemmel çalışan kurumlar haline geldiğini vurgulayan Akgül, bunda AK Parti hükümetlerinin gümrük ve ticaret bakanlarının çok büyük katkısı olduğunu ifade etti.

Artık sorunlarının çok daha hızlı çözüme kavuşturulduğunu kaydeden Akgül, "Şimdi Bakan Bey ben sıkıntıyı söylemeden sorunu öğrenmiş ve çözmüş bile oluyor. Esnafın içinden gelmenin önemini burada görüyoruz." şeklinde konuştu.

Türkiye'nin güçlenmesinden bazı ülkelerin rahatsız olduğunu dile getiren Akgül, şöyle devam etti:

"Türkiye artık onların silahına bile muhtaç değil. Artık terör örgütleriyle milli silahlarımızla, insansız hava araçlarımızla mücadele ediyoruz. Şimdi herkes düşman oldu. 2019 Türkiye'nin kurtuluş yılı. Belediye başkanından istediğinizi seçin. Milletvekiline kime isterseniz verin ama esnafın, kooperatiflerin geleceği için 2019 seçimlerinde eğer Recep Tayyip Erdoğan bir daha seçilmezse Türkiye de gider biz de gideriz. O yıla kadar esnafa derdinizi çok iyi anlatmanız lazım. Bu bizim için elzem. 'Şu siyasi partiye oy verin' demiyorum ama biz vefayı, hizmet edeni biliriz. Biz bize hizmet etmeyen ne hükümetleri yazar kasa atarak düşürdük. Bize hizmet edenin kölesi oluruz."



