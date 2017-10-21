GÜNCELLEME - Uyuşturucuyu oyuncak ayıya ve tuvalet borusuna saklamışlar

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ADANA (AA) - Merkez Seyhan ilçesinde sokakta uyuşturucu satanlara yönelik operasyonda 9 kişiden 8'i tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ulubatlı, Meydan ve Dağlıoğlu mahallelerinde "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada oyuncak ayının içine ve tuvalet borusuna saklanmış 65 pakette 200 gram eroin ile 6 kilo 400 gram esrar, bir tabanca ve av tüfeği ile iki hassas terazi ele geçirildi.

Operasyonda biri kadın 9 şüpheli gözaltına alındı.

Adana Adli Tıp Kurumunda sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen zanlılardan Tuğba H. (27), Ahmet E. (23), Serkan B. (37), Gökhan B. (29), Serhat B. (21), Volkan K. (27), Soner Ö. (31) ve Cabbar B. (31) tutuklandı. Erol K. (30) ise adli kotrol şartıyla serbest bırakıldı.