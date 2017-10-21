Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci Antalya'da:

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ANTALYA (AA) - Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "E-ticaretin içerisinde mutlaka ve mutlaka esnaf kardeşim de olacak, olması gerekir. O platformlarda olacaksınız. Arkadaşlarımız bir platform geliştiriyor. Çok cüzi rakamlarla esnaf kardeşimiz de orada olacak. Dükkanında sattığı ürünleri orada satar pazarlar hale getireceğiz." dedi.

Tüfenkci, Antalya'nın Manavgat ilçesindeki bir otelde gerçekleştirilen Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliğinin (TESKOMB) Eğitim Semineri programında, esnafın toplumun omurgası, ekonominin bel kemiği olduğunu belirtti.

Esnaf için neler yapabiliriz, nasıl kalkındırabiliriz ve geliştirebilirizin derdi içerisinde olduklarını vurgulayan Tüfenkci, esnafı büyütüp tüccar, tüccarı sanayici, sanayiciyi de ihracatçı yapmak için çaba sarf ettiklerini dile getirdi.

Türkiye'yi esnafı, tüccarı, sanayicisi ve finans kesimiyle büyüteceklerine işaret eden Tüfenkci, "Bu ülke bizim. Bu ülke büyürse esnaf, tüccar, sanayici de büyür, kalkınır. Üzerimizde taşıdığımız pasaportun uluslararası arenada değeri, kıymeti, gücü artıyorsa, burada iş yapana, yatırım yapana bu ülke kazandırıyorsa bunda hepimizin kazancı vardır demektir." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin son yıllarda uyguladığı ekonomik politikalar sayesinde dinamik, gelişen bir ekonomiye sahip olduğuna dikkati çeken Tüfenkci, yaşanan küresel ekonomik krizden başarıyla geçerek son dönemdeki küresel ekonomik belirsizliklerden en az etkilenen ülke konumunda olduğunu bildirdi.

Bakan Tüfenkci, Türkiye'ye karşı son 3-4 yılda oynanan oyunlara bakıldığında gezi parkı olayları, 17-25 Aralık operasyonları, Kobani olayları ve en son 15 Temmuz hain darbe girişimi karşısında hükümetin aldığı tedbirlerle, teşviklerle sanayinin, ekonominin ve üretimin çarklarının döndüğünü, dönmeye de devam edeceğini belirtti. Tüfenkci, "Bir başka ülkenin başına böyle artarda felaketler gelse, oyunlar oynansa, operasyonlar çekilse inanın en az altı ay belini doğrultamazlar. Bırakın altı ayı belki de üç sene. Biz kısa zamanda toparlandık." dedi.

- "E-ticaretin içinde mutlaka esnaf kardeşim de olacak"

15 Temmuz'da esnafın hem demokrasiye hem de ekonomiye sahip çıktığını aktaran Tüfenkci, hain darbe girişiminde 37 esnafın şehit olduğunu vurguladı.

Tüfenkci, esnafı değişen ekonomik, ticari şartlara uydurmak zorunda olduklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Artık 100 sene önceki esnaflık yok. Şimdi yeni esnaf türleri, esnaf meslekleri ve yeni ticaret şekilleri ortaya çıkmaya başladı. Örneğin 'e-ticaret' diye ticaret şekli ortaya çıktı. Ben burada kooperatif başkanlarıma söylüyorum. Genel müdürlerime de bu noktada talimatı verdim. E-ticaretin içerisinde mutlaka esnaf kardeşim de olacak, olması gerekir. O platformlarda olacaksınız. Arkadaşlarımız bir platform geliştiriyor. Çok cüzi rakamlarla esnaf kardeşimiz de orada olacak. Dükkanında sattığı ürünleri orada satar pazarlar hale getireceğiz. Küçük esnaflar finansmana erişmekte zorlanıyor. Sizler bizlere, bizler de sizlere sahip çıkarak esnafımızı, kooperatiflerimizi daha da güçlendireceğiz. Esnafı düşünen, esnafa her türlü desteği veren bir cumhurbaşkanına sahibiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Esnafa şunu yapacağız' diyeceğimizde daha fazlasını yapan bir cumhurbaşkanımız var. "

Kooperatif başkanlarının bulunduğu ilde, ilçede daha güçlü olması için kredi limitlerini yükselttiklerine değinen Tüfenkci, "Ekonomi gelişiyor, büyüyor. Esnaf '150 bin lira yetmez, daha fazlasına ihtiyacım var' diyor. Kredi üst limiti 200 bin lira oldu. İşyerini satın alırsa da 500 bin lira kredi verilecek. Minibüsçü esnafı belediyeler dönüşüm yaptığında iki minibüsü birleştirip otobüs alamıyordu. Gücü yetmiyordu. 150 bin liradan fazla kredi de alamıyordu. Şimdi otobüsünü rahatlıkla alacak. Düşük faizli krediler var, 500 bin lira destek var. Desteklerle esnaf işine sarılacak ve yarınlara daha güçlü bakacak." değerlendirmesinde bulundu.

- "Her yıl 1 milyon insanımıza iş bulmak zorundayız"

Bakan Tüfenkci, Türkiye'nin yüzde 5'in üzerinde büyüme oranı yakaladığına dikkati çekerek, büyüme oranlarının sürdürülebilir olmasını istediklerini ifade etti.

Tüfenkci, şu görüşlere yer verdi:

"2018'de de yüzde 5'in üzerinde büyüyelim. Niye yüzde 5'in üzerinde büyüyelim biliyor musunuz? Türkiye'de her yıl 1 milyona yakın genç iş gücüne katılıyor. Her yıl 1 milyon insanımıza iş bulmak zorundayız, aş bulmak zorundayız. Onları iş sahibi yapmak zorundayız. Onun için Türkiye'yi büyütmemiz lazım. Onun için daha fazla çalışmamız lazım. Bu nedenle Türkiye'nin istikrara, güvene ihtiyacı var.

Birileri Türkiye üzerinden operasyon yapmaya çalışabilir. Birileri etrafımızı ateş çemberi oluşturmaya çalışsa da, bölüp, parçalayıp yutmaya çalışsa da Türkiye inadına daha fazla birbirine sarılacak, inanacak, kardeşlik hukukunu geliştirecek. Hiç kimseyi ötekileştirmeden, ayrıştırmadan herkesin birinci sınıf vatandaş olarak yaşadığı bir Türkiye'yi oluşturma adına hep beraber çalışacağız. Esnafıyla, çiftçisiyle, tüccarıyla, sanayiciyisle çalışacağız. Biz 'tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet' dedik. Birlikte bu ülkeyi büyütme noktasında herkesle çalışıp herkesi de destekleriz. Kooperatifleri ekonominin unsurları haline getirmek istiyoruz. Kooperatifler tıpkı anonim şirketleri gibi ekonominin unsurlarıdır. Küçük girişimcileri bir araya getirerek güçlü hale getirmemiz lazım. İşte esasında sizlerin yaptığı da bu. Bütün çabalarımız sizi güçlendirme noktasında. Burada en büyük sorunlardan birisi ortak içi işlem, ortak dışı işlem. Torba yasaya koyduğumuz ve komisyondan da geçen ekonomik ömrünü tamamlamış olan makina, tesisat taşıt ve benzeri amortismana tabi iktisadi kıymetlerini elden çıkartmaları ortak dışı işlem sayılmayacak ve kurumlar vergisi muafiyetini bozmayacak. Yani siz binanızın altındaki bir dükkanı şimdiye kadar kiralayamıyordunuz. Belki buralar size aylık bir miktar kira geliri getirecekti. Şimdi kiraya verip ortaklarınıza gelirlerini dağıtabilirsiniz. Muafiyetleriniz de bozulmayacaktır. Kooperatifler iktisadi işletmeler kuramıyordu, karlı işler yapamıyordu. Şimdi kooperatifleri bunu da yapabilir hale getirdik. Kooperatifler iktisadi işletmeler kurabilir hale getirdik. Bu sizlerin elini güçlendirecek."

350'ye yakın kooperatifin risk grubunun yükseltildiğini belirten Tüfenkci, "Siz kooperatiflerinizi karlı hale getirin, çalışın, didinin, sahip çıkın bu sayıyı 600-700 yapalım. Eskiden suiistimal oranları yüzde 20'lerdeyken bugün yüzde 3'lere düştü." dedi.