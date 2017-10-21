Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu:

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

BURSA (AA) - Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, bazı belediye başkanlarının istifasına ilişkin, "Sayın Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız çok açık söyledi. Bizim bundan sonra söyleyeceğimiz her söz laf-ı güzaftır. Dolayısıyla bu manada süreci zaten hep beraber yaşıyoruz. Kim olursa olsun hiç kimseye haksızlık yapmamak lazım. Bizim belediye başkanlarımızdan il başkanlarımıza, bakanlarımıza kadar eğer bu dava neyi gerektiriyorsa hiç kimse bunun önünü arkasını düşünmeden zaten gereğini yapar." dedi.

Çavuşoğlu, kızı vefat eden AK Parti Ulus Mahalle Başkanı Fahrettin Yıldırım ve ailesine gerçekleştirdiği taziye ziyaretinin ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin "AK Parti'de değişim ve dönüşüm süreci yaşanıyor. Son günlerde de büyükşehir belediye başkanlarının istifa süreçleri var. Bu konuda neler düşünüyorsunuz?" sorusu üzerine Çavuşoğlu, 16 Nisan'da yapılan referandumundan sonra yeni bir döneme girildiğini söyledi.

Yeni dönemle beraber Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın değişen anayasa gereğince AK Parti'nin başına genel başkan olarak döndüğünü anımsatan Çavuşoğlu, o tarihten itibaren AK Parti'nin bir değişim ve dönüşüm süreci yaşamaya başladığını vurguladı.

- "Onlarla ilgili süreç devam ediyor"

Çavuşoğlu, ilk olarak kongre süreciyle beraber MKYK'da değişim olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Daha sonra Bakanlar Kurulu ile ilgili olarak 180 günlük eylem planı çerçevesinde Sayın Cumhurbaşkanımızın talepleri oldu. Son olarak da üç belediye başkanımız, İstanbul, Niğde ve Düzce olmak üzere görevlerinden ayrıldılar. Tabii konuşulan belediyelerimiz daha var. Onlarla ilgili süreç devam ediyor. Ben şunu söylemek istiyorum; AK Parti sadece bir parti değildir. AK Parti bir davanın adıdır. Bütün arkadaşlarımız AK Parti'de hangi mevki ve makamda görev alırsa alsın, hizmet ederse etsin bu dava ruhuyla hareket ederler, görevlerini yerine getirirler. Dolayısıyla bir başka partinin zaviyesinden yaklaşanların bu yaşananları anlamasını beklemek mümkün değildir. Kaldı ki AK Parti milletle olan bağını hiçbir zaman koparmaz. Diğer siyasi partiler milleti seçimden seçime hatırlasalar bile AK Parti sandıklar kapandıktan sonra milletiyle olan bağını yine devam ettirir. Bir dahaki seçime kadar milletin nabzını ölçmeye saha araştırmaları yapmaya, çeşitli ölçümlerde bulunmaya devam eder."

- "Yorumları haksız ve hadsiz buluyorum"

AK Parti'nin milletin talep ve beklentileri konusunda her zaman için hassasiyet gösterdiğine vurgu yapan Çavuşoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Özellikle son günlerde kimi basın, medya kuruluşlarında ve sosyal medya mecralarında gördüğüm yorumlarla ilgili olarak şunu ifade ediyorum; bunlara üzülüyorum. Çünkü 16 yıllık bir partiyi halen anlayamamış ve tanıyamamış olmalarından dolayı üzülüyorum. Partimiz bir dava partisidir. Partimizde rol alan, hizmet eden, görev yapan, makam ve mevki ne olursa olsun herkes bu dava ruhuyla hareket eder zaten. Dolayısıyla bizde makamlar ve mevkiler sadece araçtır, amaç değildir. Neyin aracıdır? Halka hizmet etmenin aracıdır. Dolayısıyla bizdeki bakan olsun, il başkanı olsun, belediye başkanı olsun veya partideki herhangi bir yönetim kurulu üyesi olsun bu davanın bilinci çerçevesinde hareket ederek kendi nefsini ve ikbalini bu davanın önüne koymaz. Bizim için önemli olan bu davanın geleceğidir, Türkiye'nin geleceğidir. O bakımdan yapılan yorumları haksız ve hadsiz buluyorum."

- "Sayın Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız çok açık söyledi"

Çavuşoğlu, bir gazetecinin "Bursa ile ilgili bir öngörünüz var mı?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Söylediklerim gayet net. Sayın Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız çok açık söyledi. Her konuyu açık açık ifade ettiler. Bizim bundan sonra söyleyeceğimiz her söz laf-ı güzaftır. Dolayısıyla bu manada süreci zaten hep beraber yaşıyoruz. Kim olursa olsun hiç kimseye haksızlık yapmamak lazım. Bizim belediye başkanlarımızdan il başkanlarımıza, bakanlarımıza kadar eğer bu dava neyi gerektiriyorsa hiç kimse bunun önünü arkasını düşünmeden zaten gereğini yapar. Bizde çünkü mevkiler ve makamlar araçtır, halka hizmet etmenin bir aracıdır, amaç değildir. Hiç kimse kendi istikbalini ve ikbalini bu amacın, halka hizmet amacının önüne zaten koymaz."

- Şehit ailesine taziye ziyareti

Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu daha sonra, 12 Ekim'de Ankara'da topçu atışları sonrasında artan barut haklarının yakılması esnasında yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit düşen Topçu Onbaşı Taha Çelik'in ailesini de ziyaret etti.

Merkez Yıldırım ilçesine bağlı Yavuz Selim Mahallesi'ndeki Erzurum Çat Parmaksız Köyü Derneğinde gerçekleşen ziyarette, Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman ve AK Parti Yıldırım İlçe Başkanı Hüdai Yazıcı da hazır bulundu.