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GİRESUN (AA) - TFF 1. Lig'in 9. haftasında yarın Grandmedical Manisaspor'u konuk edecek Akın Çorap Giresunspor'un basın sözcüsü Bahattin Kurt, son 3 haftadaki beraberlik serisini bozmak istediklerini söyledi.

Kurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligin son 3 haftasında, sahalarında 2, deplasmanda da 1 maçta berabere kaldıklarını hatırlattı.

Bu durumun kendilerini ve taraftarı üzdüğünü dile getiren Kurt, Grandmedical Manisaspor mücadelesini bir çıkış maçı olarak gördüklerini kaydetti.

Kurt, mutlak galibiyet için sahaya çıkacaklarını ifade ederek, "Takım, son 3 maçtaki puan kayıpları nedeniyle taraftarların yaşadığı üzüntüye son vermek istiyor. Son 3 haftada oynadığımız maçlardaki beraberlik serisini bozmak istiyoruz. Futbolcular hırslı, maça iyi konsantre oldular. İnşallah galip gelen taraf olacağız." diye konuştu.

Öte yandan, yeşil-beyazlı takım, Grandmedical Manisaspor maçının hazırlıklarını tamamladı.