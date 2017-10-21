Gaziantep'te yöresel lezzetler yaşatılacak

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından "Nesilden Nesile Kültür" projesi kapsamında "Gaziantep Zahireleri Üretimevi" açıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Akyol Mahallesi'ndeki binanın açılışında yaptığı konuşmada, Gaziantep mutfağının UNESCO tarafından onaylandığını anımsattı.

Bunun kendileri için büyük bir sorumluluk ve fırsat olduğunu vurgulayan Şahin, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Annelerimizin lezzetini geleceğe taşımak istiyoruz. Bu bizim medeniyetimiz. Aynı zamanda büyük bir ekonomi. Ülke ekonomisi, gastronomi ve turizm üzerinden gidiyor. Geçmişten aldığımız güçle geleceğe gidiyoruz. Yerelden evrensele, geçmişten geleceğe lezzetin başkentindeyiz. Ninelerimizin, ecdadımızın yöresel tadları nasıl sağlığa, lezzete dönüştürdüğünü gösteren bir alt yapıdan geliyoruz. Üzüm suyuna bastık (pestil) çalacağız. Fıstığımızdan, cevizimizden sucuğumuz var. Bunların nasıl yapıldığını göstereceğiz. Lezzetini ve sağlığını hatırlayacağız."

Gaziantepli yazar Ahmet Ümit de nostaljik bir an yaşadığını ifade ederek, çocukken Şehreküstü Mahallesi'nde komşularla beraber şire yaptıklarını anlattı.

İnsanın hangi alanda olursa olsun kültürünü unutmaması gerektiğini vurgulayan Ümit, şunları kaydetti:

"Kendi kültüründen kopmamak lazım. Ben Gaziantep'e geldiğimde bunu görüyorum. Kültürüne sahip çıkan bir anlayış var. Bunun da desteklenmesi gerek. Mutfak Sanatları Merkezi'nde de kazan yemeklerinin yaşatıldığını gördük. Kendisi de Şehreküstülü olan Fatma hanımla beraber kitap festivali başlattık. O büyüyerek devam ediyor. Yemeklerimiz tescillendi. Şimdi tarihimizin, sanatımızın tescillenmesi gerekiyor. Gaziantep eskiden divan edebiyanın başkentiydi. Geçmişle gelecek arasında bağ kurarak şehrimizin hak ettiği yere gelmesi için el birliğiyle çalışacağız."

Fatma Şahin ve Ahmet Ümit, restore edilen tarihi bir evde açılan üretimevinde, huzurevi sakinleri ile yöreye özgü lezzetlerden pekmez sucuğu ve pestil yaptı.

