TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu üyeleri Karaman'da

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KARAMAN (AA) - TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı, AK Parti Karaman Milletvekili Recep Konuk, "Komisyon üyelerimizin alanlarındaki birikimlerini biliyoruz. Kendilerinin direkt üreticiyle buluşmalarının, bu karşılıklı iletişimin Mecliste de sonuçları olacağı düşüncesindeyim." dedi.

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu üyeleri, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Karaman Koordinatörlüğü Toplantı Salonu'nda sektör temsilcileriyle bir araya geldi.

Konuk, yaptığı konuşmada, Karaman'ın üretimde önemli bir kent olduğunu, özellikle tarımsal ürünlerin sanayi ürünü haline dönüştürülmesinde belli bir yol katettiğini söyledi.

Bölgede, hızlı trenle yük taşımacılığının hizmete girmesiyle üretimin daha da artacağını dile getiren Konuk, "Ürünler limanla buluşacak ve bu da zamanla birlikte maliyeti düşürecektir. Serbest bölgenin faaliyete geçmesi ve lojistik merkezi, Karaman'ın dünya ülkeleriyle rekabet etme şansını ortaya çıkaracaktır." ifadelerini kullandı.

Kente ziyarette bulunan komisyon üyelerine teşekkür eden Konuk, şunları kaydetti:

"Komisyon üyelerimizin alanlarındaki birikimlerini biliyoruz. Kendilerinin direkt üreticiyle buluşmalarının, bu karşılıklı iletişimin Mecliste de sonuçları olacağı düşüncesindeyim. Bizim burada ortak paydamız tarımdır. Bunun için varız. Siyasi kimliklerimiz ayrı. Onlar bizim zenginliklerimizdir ama farklı görüşlerin, bu sektörün daha iyi yerlere, daha rekabetçi bir yapıya gelmesine katkı sağlayacağına inanıyorum."

Vali Fahri Meral da Karaman ekonomisinin tarıma ve buna dayalı sanayiye bağlı olduğunu belirtti.

Gelişmiş gıda sanayisi sayesinde Karaman'ın işsizliğin en az olduğu yerler arasında bulunduğunu anlatan Meral, "Devam eden ve başlanacak projelerle ilimiz cazibe merkezi olacaktır. İlimize kurulacak havaalanı, serbest bölge, yüksek hızlı trenle yük taşımacılığı, İkinci Organize Sanayi Bölgesi gibi projeler hayata geçtiğinde, Karaman ülke ekonomisinde önemli bir yere sahip olacaktır." diye konuştu.

Konuşmaların ardından toplantı basına kapalı devam etti.