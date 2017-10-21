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Melen Çayı'nda erkek cesedi bulundu

21 Ekim 2017 Cumartesi, 14:37
Melen Çayı'nda erkek cesedi bulundu

DÜZCE (AA) - Düzce'nin Cumayeri ilçesinden geçen Melen Çayı'nda erkek cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, çayda ceset gören Avlayan köyündeki vatandaşlar, durumu jandarmaya bildirdi.

Jandarma ekipleri, olay yerine gelerek çevre güvenliği aldı. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Afet ve Acil Durum ekiplerince sudan çıkarılan cesedin, Avlayan köyünde yaşayan ve 4 gün önce kaybolduğu belirtilen Handi Koz'a (55) ait olduğu tespit edildi.

Koz'un cesedi, ölüm sebebinin belirlenmesi için Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.


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