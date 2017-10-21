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AFYONKARAHİSAR (AA) - Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "Ankara'nın gelecekteki suyunu karşılamak için Gerede'den tam 33 kilometre tünel açıyoruz, tek tünel. Dünyanın en uzun içme suyu tünelini biz açıyoruz. Bu da önümüzdeki yıl bitiyor. Ankara'nın da 2050 yılına kadar su problemi olmayacak" dedi.

Eroğlu, Afyonkarahisar'ın Çobanlar ilçesinde düzenlenen Seyitler Modern Basınçlı Sulama Tesisi'nin temel atma törenine katıldı.

Burada basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Eroğlu, son 65 yılın en kurak dönemini yaşadıklarını söyledi.

Çok sayıda baraj ve gölet inşa ettiklerini belirten Eroğlu, "451 baraj, bin tane gölet ile hem içme hem kullanma suyu temin ediliyor hem de enerji üretiyoruz. Biz bu tesisleri yapmasaydık aşağı yukarı 76 il merkezimiz susuz kalacaktı." diye konuştu.

- "Hiçbir şehrimizi susuz bırakmayacağız"



Barajlarda yeteri kadar suyun olduğunu dikkati çeken Eroğlu, şöyle devam etti:

"Şu anda yüzde 45-50 arası doluluk oranı var. Kaldı ki doluluk oranının hiçbir önemi yoktur. Neden biliyor musunuz; çünkü biz kışın ve ilkbaharda yağan yağmuru biriktiriyoruz. Dolayısıyla yazın ve sonbaharda su seviyesi ister istemez azalıyor. Bazı dönemlerde yüzde 8'e kadar düştü, hatta 2007'de Ankara'da yüzde sıfır dahi oldu. Ama biz hatırlarsanız o tarihlerde dahi Ankara İstanbul'u, Bursa'yı, Kocaeli'yi, İzmir'i susuz bırakmadık. Çünkü bizim B ve C planlarımız var. Dolayısıyla hiç kimse merak etmesin, ahkam kesmesin, biz hiçbir şehrimizi susuz bırakmayacağız."

- "21 kat daha fazla su kullanımı var"

Eroğlu, 2-3 yıl kurak olması halinde bile su temin edecek muhteşem tesisler kurduklarını ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"1994 yılında İstanbul'da nüfus 6,5 milyondu ve su yoktu. Sayın Cumhurbaşkanımız, Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazandı. O zaman ben de İstanbul Teknik Üniversitesinde Çevre Teknoloji Anabilim Dalı Başkanıydım. Bana dedi ki; 'Veysel hoca geleceksin İSKİ'ye, İstanbul'un su meselesini kökünden çözeceksin.' Ben de İSKİ Genel Müdürü oldum. O zaman bazı bölgelere 15 günde su veriliyordu. Biz ne yaptık? Önce kaçak vardı, gelir gelmez işi biliyordum, yılda bin 100 kilometre boruları yeniledim. Kaçakları indirdik. Ayrıca o zaman 7 tane baraj inşa ederek, Istrancalar'dan suyu getirdik. Nüfus 6,5 milyon, şimdi 15 milyon ve insanlar daha çok su kullanıyor. Çünkü o zaman insanlar günde 50 litre su kullanıyordu. Şimdi İstanbullu günde 300 litre su kullanıyor. Su kullanımı 7 kat, nüfus 3 kat arttı. 21 kat daha fazla su kullanımı var."

- "30 milyona yetecek kadar suyu planladık"



İstanbul'da hem nüfus hem de su kullanımının arttığına işaret eden Eroğlu, "Melen Barajı bitmek üzere. İnşallah önümüzdeki yıl Melen Barajı’nın yapılmasıyla, yaklaşık 15 milyon kişiye yetecek suyumuz olacak. 15 milyon şu anda mevcut, 15 milyon da Melen’den geliyor, 30 milyona yetecek kadar suyu planladık. Ayrıca Sungurlu Barajı'nın inşaatına başlatıyoruz. İstanbul’un 2071 yılına kadar su problemi olmayacak şekilde planladık." ifadelerini kullandı.

Eroğlu, Gördes Barajı'ndan 115 kilometrelik dev içme suyu boruları ile 59 milyon metreküp su vererek İzmir'in su problemini de çözdüklerini anımsattı.

- "En az 30 yıl sonraki ihtiyaçları dikkate alıyoruz"



Ankara'da şu anda acil bir su problemi olmadığının altını çizen Eroğlu, şöyle devam etti:

"Ankara'nın gelecekteki suyunu karşılamak için Gerede'den tam 33 kilometre tünel açıyoruz, tek tünel. Dünyanın en uzun içme suyu tünelini biz açıyoruz. Bu da önümüzdeki yıl bitiyor. Ankara'nın da 2050 yılına kadar su problemi olmayacak. Biz 81 ilimizin master planını hazırladık. İçme suyu temin eylem planıyla hepsini de 2071 yılına kadar su problemlerini planladık. Çünkü biz geçmişte olduğu gibi günübirlik yönetmiyoruz. Gelecekte en az 30 yıl sonraki ihtiyaçları dikkate alarak hesaplarımızı, tesislerimizi yapıyoruz. 'İstanbul'da su azaldı' diye hiç kimse halkı endişeye sevk etmesin. Allah'ın izniyle suyumuz her daim akacak."

- "Suda bir sıkıntı yok"



Veysel Eroğlu, 2013-2014 yıllarında büyük kuraklığın yaşandığına değinerek, şunları kaydetti:

"Belki yüz yılın kuraklığıydı. Basın mensupları barajdan su seviyesini ölçüyor, 'su bitiyor, 50 günlük su kaldı' diyordu. Ama biz ne diyorduk; B planımız var, B planını uyguladık. Şu anda muazzam alt yapımız var. Mesela bugün itibarıyla 2016 yılında İstanbul'da yüze 41'miş doluluk oranı ama şu anda yüzde 52. Ankara'da geçen yıldan biraz az ama Çamlıdere Barajı büyük. Ayrıca Kızılırmak ve Gerede sistemi de devreye girecek. İzmir'de yüzde 45, Bursa'da yüzde 47. Yani suda bir sıkıntı yok Allah'a şükür. Vatandaş endişe etmesin."

Bakan Eroğlu, törenin ardından, "Okullar Hayat Bulsun" projesi kapsamında Çobanlar 15 Temmuz Şehitleri İlkokulu bahçesine fidan dikme etkinliğine katıldı.



