AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, Bingöl'de:

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BİNGÖL (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Binlerce kilometre uzaklıktan gelip, bu coğrafyada hiçbir bağları olmadığı halde, buraları kendilerince şekillendirmeye çalışanların, bu bölgede yaşayan insanlara bir sevgi duymadıklarını bilmemiz lazım." dedi.

Yılmaz, Genç ilçesi Kültür Merkezinde düzenlenen partisinin olağan kongresinde, AK Parti'nin hiçbir zaman şahsi hesaplar yapan bir parti olmadığını ve olmayacağını söyledi.

Partilerinin, halkın ve milletin kendilerine verdiği görevi en iyi şekilde yerine getirmeye çalıştığını kaydeden Yılmaz, AK Parti'nin bir dava ve milletin partisi olduğunu belirtti.

Milletin, AK Parti'ye rotasını çizdiğini ifade eden Yılmaz, "Milletin hedefi neyse, AK Parti'nin de hedefi odur. Teşkilatlarımız, bizim omurgamızdır. Bu bir davaysa, bir hareketse, bu hareketin omurgası teşkilatlardır. Teşkilat varsa, biz varız, milletvekilleri, belediye başkanları, il genel meclis üyeleri var. Bizim asıl evimiz, asıl gücümüz teşkilatlardır." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın yoğun bir gündemi olmasına rağmen gece yarılarına kadar il başkanlarıyla görüşerek doğru bir teşkilat kurmaya çalıştığını aktaran Yılmaz, şöyle devam etti:

"Sayın Cumhurbaşkanımız bunu boşuna yapmıyor. Çünkü şunu iyi biliyor, geleceğe ancak güçlü teşkilatlarla yürür. Önümüzde çok önemli bir seçim var. 2019 yılı bir kader yılı, kırılma noktası. Yerel seçimler, genel seçimler ve Cumhurbaşkanlığı seçimi yapılacak. Son 15 yıldaki bütün birikimlerimiz, Allah'ın izniyle 2019'da taçlanmış olacak. Halkımızı bu davadan uzaklaştırmak, Cumhurbaşkanımızı ve AK Parti hareketini yolundan alıkoymak için her türlü gayretin içinde olacaklar. Biz bunu bildiğimiz gibi, başkaları da biliyor. Bunu bozmak için ellerinden geleni yapacaklar."

- "Büyük resmi görmemiz lazım"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, birçok noktadan saldıracaklarını, birçok tuzaklar kuracaklarını belirterek, bunlara karşı çok uyanık olmaları gerektiğini dile getirdi.

"Binlerce kilometre uzaklıktan gelip, bu coğrafyada hiçbir bağları olmadığı halde, buraları kendilerince şekillendirmeye çalışanların, bu bölgede yaşayan insanlara bir sevgi duymadıklarını bilmemiz lazım." diyen Yılmaz, Ortadoğu coğrafyası üzerinde birilerinin hesap yapmaya çalıştığını, kendilerince düzen vermeye çalıştıklarını, bunların iyi niyetli olmadığını vurguladı.

Bu gelenlerin amacının, kendi menfaatlerine göre bir düzen kurmak olduğunu anlatan Yılmaz, "Bir tarafta etnik çatışmalar, Türk, Kürt, Arap, Laz, Çerkez ne derseniz değişik etnik grupları birbirleriyle çatıştırmaya çalışıyorlar. İslam dünyasının daha çok birlik ve beraberlik içerisinde olması lazım. Büyük resmi görmemiz lazım, küçük hesaplarla, birbirimizle uğraşarak bu sorunların üstesinden gelemeyiz, bu sorunları ortadan kaldıramayız." ifadelerini kullandı.

Ortadoğu'da sınırların, ülkeleri birbirinden ayıran, ülkeleri birbiriyle çatıştıran noktalar olmaması gerektiğini belirten Yılmaz, şöyle devam etti:

"Niye Avrupa'da kavga olmuyor, niye orada sınırlar rahat, insanlar rahat seyahat ediyor, sermaye rahat bir şekilde dolaşıyor? Ticaret yapıyorlar, refahlarını artırıyorlar. Bizim neyimiz eksik? Bizim hayalimiz, vizyonumuz şudur, Ortadoğu'da sınırlar, ülkeleri birbirinden ayıran, ülkeleri birbiriyle çatıştıran noktalar olmamalıdır. Sınırlar, ülkelerin birbiriyle buluştuğu noktalar olmalıdır. Bu sınırlarla bizim bir derdimiz yok, herkes kendi sınırları içerisinde siyasi birliğine sahip olmalı, ama bu sınırlar anlamını değiştirmeli."

Kongreye, AK Parti İstanbul Milletvekili Azmi Ekinci, Bingöl Milletvekili Enver Fehmioğlu, Kalkınma Bakan Yardımcısı Yusuf Coşkun, AK Parti Bingöl İl Başkanı Yılmaz Seven, partililer ve vatandaşlar katıldı.