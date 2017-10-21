Kesilen ağacın altında kalan kişi öldü

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ta bir kişi, kesilen ağacın üzerine devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.
Şaban Ç. (63), Çaycuma ilçesine bağlı Dağüstü köyüne kereste yapımında kullanmak için ağaç satın almaya gitti. Ağaç sahibinin kesim yaptığı ağaç, Şaban Ç'nin üzerine devrildi.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Şaban Ç'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Şaban Ç'nin cesedi, otopsi yapılmak üzere Çaycuma Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Jandarma tarafından ifadesi alınan ağaç sahibi, daha sonra serbest bırakıldı.